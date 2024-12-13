Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Employés : Améliorez Vos Communications Internes
Engagez votre équipe sans effort. Utilisez des avatars AI pour personnaliser chaque message et simplifier les mises à jour à l'échelle de l'entreprise.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux employés, conçue avec un ton chaleureux, amical et accueillant, incorporant des scènes visuellement attrayantes avec des coupes rapides et du texte à l'écran, soutenue par une musique douce et inspirante, mettant en avant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour introduire efficacement les valeurs clés de l'entreprise.
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour le département marketing, axée sur une nouvelle fonctionnalité logicielle avec un style visuel informatif, concis et orienté vers l'action, avec une voix off claire et du texte essentiel à l'écran, rendue accessible à tous les spectateurs grâce aux sous-titres automatiques de HeyGen.
Générez une vidéo de 20 secondes sur la culture d'entreprise pour les équipes internes célébrant une étape récente du projet, adoptant une esthétique enthousiaste, festive et visuellement dynamique avec des couleurs vives et des transitions rapides, accompagnée d'une musique ludique et entraînante, le tout créé efficacement à partir d'un simple script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention des informations critiques par les employés.
Simplifiez l'Intégration et la Formation & Développement.
Développez des programmes d'intégration évolutifs et des cours de formation & développement efficacement, atteignant tous les employés avec un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives avec l'AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de vidéos créatives. En utilisant des avatars AI et une technologie de texte-à-vidéo robuste, il transforme vos scripts en vidéos captivantes sans effort, agissant comme votre moteur créatif personnel.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour qu'elles correspondent à l'identité de ma marque ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant une personnalisation totale de vos vidéos avec les logos, couleurs et polices de votre entreprise. Utilisez nos divers modèles de vidéos et notre vaste bibliothèque de médias pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de mise à jour pour employés efficace pour les communications internes ?
HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos de mise à jour pour employés en fournissant des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des avatars AI, rendant les communications internes rapides et cohérentes. Cela permet aux équipes de produire du contenu de qualité professionnelle pour l'intégration des employés et les mises à jour de l'entreprise sans montage vidéo étendu.
Au-delà du montage vidéo de base, quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour un storytelling engageant ?
HeyGen permet un storytelling vidéo engageant avec une suite de fonctionnalités créatives. Utilisez notre support de script AI, générez des voix off dynamiques et améliorez vos récits avec des effets d'animation et des transitions, le tout intégré à une riche bibliothèque de médias.