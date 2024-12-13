Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Employés pour des Communications Internes Fluides
Produisez des vidéos époustouflantes pour la formation et l'intégration des employés avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les nouvelles recrues apprécieront une vidéo d'accueil de 45 secondes qui présente une esthétique visuelle amicale et moderne et un avatar AI professionnel délivrant une voix off claire, intégrée de manière transparente grâce aux avatars AI de HeyGen pour rendre leur première impression mémorable.
Une vidéo informative de mise à jour de 60 secondes pour les employés existants devrait expliquer clairement une nouvelle politique de l'entreprise avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire, facilement structurée en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour une présentation digeste et percutante.
Partagez rapidement un conseil précieux dans une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à un département ou une équipe spécifique, adoptant un style visuel attrayant et concis avec une musique de fond énergique, propulsée par la génération de voix off de HeyGen pour garantir que le message soit délivré avec impact.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la Formation des Employés.
Développez des cours de formation et des vidéos d'intégration plus engageants en utilisant l'AI, atteignant tous les employés de manière efficace et cohérente.
Améliorez l'Apprentissage & la Rétention.
Utilisez des vidéos propulsées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des employés et améliorer la rétention des connaissances dans les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos créatives ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en offrant une riche bibliothèque multimédia, une variété de Modèles & scènes, et la Création de Vidéos Native aux Prompts. Cela permet aux utilisateurs de transformer des ressources créatives en vidéos soignées et époustouflantes avec une facilité exceptionnelle, en se concentrant sur l'impact visuel.
HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'intégration idéal, permettant la création de contenus vidéo percutants pour les nouvelles recrues. Les entreprises peuvent tirer parti de voix off personnalisables, d'avatars AI et de personnages animés pour développer des matériaux de formation et d'intégration des employés personnalisés et efficaces.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour la personnalisation avancée des vidéos et le branding ?
HeyGen propose des fonctionnalités d'édition robustes, y compris des voix off personnalisables, des sous-titres automatiques et des contrôles de Branding complets pour aligner parfaitement les vidéos avec l'identité de la marque. Les utilisateurs peuvent également facilement convertir des PDFs, des diapositives, des documents et des pages web en vidéo, garantissant que tout le contenu est cohérent et professionnel.
Comment HeyGen peut-il aider à localiser des vidéos pour un public mondial ?
HeyGen facilite la localisation en permettant aux utilisateurs de traduire des vidéos en plus de 140 langues. Ce support linguistique étendu, combiné à son interface conviviale, garantit que les vidéos produites peuvent atteindre et engager efficacement des publics diversifiés à travers le monde.