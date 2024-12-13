Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Employés pour des Communications Internes Fluides

Produisez des vidéos époustouflantes pour la formation et l'intégration des employés avec des avatars AI.

Pour une mise à jour interne essentielle de 30 secondes destinée à tous les employés, imaginez un style visuel professionnel et engageant, complété par une musique de fond claire et entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les messages clés en une vidéo captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les nouvelles recrues apprécieront une vidéo d'accueil de 45 secondes qui présente une esthétique visuelle amicale et moderne et un avatar AI professionnel délivrant une voix off claire, intégrée de manière transparente grâce aux avatars AI de HeyGen pour rendre leur première impression mémorable.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo informative de mise à jour de 60 secondes pour les employés existants devrait expliquer clairement une nouvelle politique de l'entreprise avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire, facilement structurée en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour une présentation digeste et percutante.
Exemple de Prompt 3
Partagez rapidement un conseil précieux dans une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à un département ou une équipe spécifique, adoptant un style visuel attrayant et concis avec une musique de fond énergique, propulsée par la génération de voix off de HeyGen pour garantir que le message soit délivré avec impact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Employés

Créez facilement des vidéos de mise à jour engageantes pour les employés avec des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, simplifiant vos communications internes pour un impact maximal.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script ou utilisez des scripts auto-générés par AI pour rédiger rapidement le contenu de votre mise à jour pour les employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre mise à jour, ajoutant une touche humaine sans avoir besoin de caméra.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs de la marque, pour assurer un message d'entreprise cohérent.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement votre vidéo finale de mise à jour pour les employés dans divers formats d'aspect, prête pour un partage fluide à travers tous les canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez des Mises à Jour Internes Impactantes

Générez des communications internes inspirantes et informatives et des mises à jour pour les employés pour garder votre équipe engagée et motivée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos créatives ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en offrant une riche bibliothèque multimédia, une variété de Modèles & scènes, et la Création de Vidéos Native aux Prompts. Cela permet aux utilisateurs de transformer des ressources créatives en vidéos soignées et époustouflantes avec une facilité exceptionnelle, en se concentrant sur l'impact visuel.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'intégration idéal, permettant la création de contenus vidéo percutants pour les nouvelles recrues. Les entreprises peuvent tirer parti de voix off personnalisables, d'avatars AI et de personnages animés pour développer des matériaux de formation et d'intégration des employés personnalisés et efficaces.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour la personnalisation avancée des vidéos et le branding ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition robustes, y compris des voix off personnalisables, des sous-titres automatiques et des contrôles de Branding complets pour aligner parfaitement les vidéos avec l'identité de la marque. Les utilisateurs peuvent également facilement convertir des PDFs, des diapositives, des documents et des pages web en vidéo, garantissant que tout le contenu est cohérent et professionnel.

Comment HeyGen peut-il aider à localiser des vidéos pour un public mondial ?

HeyGen facilite la localisation en permettant aux utilisateurs de traduire des vidéos en plus de 140 langues. Ce support linguistique étendu, combiné à son interface conviviale, garantit que les vidéos produites peuvent atteindre et engager efficacement des publics diversifiés à travers le monde.

