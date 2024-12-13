Portail Vidéo de Formation des Employés : Stimulez l'Apprentissage

Rationalisez l'intégration et la formation en ligne. Générez des vidéos engageantes avec des avatars AI pour un développement des employés cohérent.

553/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes démontrant l'efficacité de la génération de contenu avec l'AI pour les équipes de formation et de développement. Destinée aux responsables L&D et aux créateurs de contenu, cette vidéo doit présenter des graphismes professionnels et épurés et une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, combinée avec des modèles et des scènes disponibles, simplifie la création de modules de formation en ligne engageants, transformant des scripts complexes en contenu vidéo soigné sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes illustrant comment un portail de formation des employés peut servir de bibliothèque vidéo accessible pour tout le personnel. Cette vidéo est destinée aux employés existants cherchant des informations rapides et aux chefs d'équipe, utilisant des démonstrations d'interface modernes et conviviales avec une voix calme et instructive. Soulignez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'inclusivité et comment le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports permettent de visionner le contenu de manière fluide sur divers appareils au sein d'une base de connaissances et d'un système wiki complet.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant les options de personnalisation au sein d'un LMS d'entreprise, soulignant l'interface conviviale d'une plateforme de formation des employés. Ciblant les propriétaires d'entreprise et les administrateurs IT évaluant des solutions, cette vidéo nécessite des visuels élégants et personnalisables et une narration confiante et professionnelle. Illustrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles et scènes flexibles permettent aux organisations de marquer leur contenu de formation, assurant qu'il s'aligne parfaitement avec leur identité d'entreprise et améliore l'expérience d'apprentissage globale pour leurs employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Portail Vidéo de Formation des Employés

Fournissez efficacement une formation en ligne engageante, rationalisez l'apprentissage et le développement, et suivez les progrès des employés avec une plateforme vidéo puissante pour votre équipe.

1
Step 1
Créez un Contenu Engagé
Générez rapidement de nouvelles vidéos de formation à partir de scripts en utilisant l'AI, ou téléchargez vos vidéos existantes et enregistrements d'écran pour construire une bibliothèque vidéo de formation des employés complète.
2
Step 2
Ajoutez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre portail de formation avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour assurer une expérience de formation en ligne cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Sélectionnez les Modules de Formation
Organisez votre contenu vidéo en cours et assignez-les aux employés, puis testez et suivez facilement les taux de complétion pour tous les participants au sein de la plateforme.
4
Step 4
Choisissez des Fonctionnalités Intelligentes
Donnez à vos employés des capacités avancées comme la recherche AI, leur permettant de trouver rapidement des informations spécifiques dans le contenu vidéo, améliorant le transfert de connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes

.

Transformez des concepts difficiles en contenu vidéo facilement digestible, rendant les sujets complexes plus compréhensibles et améliorant les résultats d'apprentissage globaux pour les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation des employés ?

HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos de formation des employés engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Son interface conviviale simplifie le processus de génération de contenu professionnel pour les initiatives d'intégration et de formation et développement continus.

HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer notre plateforme de vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans tout votre contenu de formation des employés. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans votre bibliothèque vidéo.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer le contenu de formation en ligne ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cela simplifie considérablement la production de matériel de formation en ligne, permettant une génération de contenu efficace et une accessibilité mondiale grâce aux sous-titres automatisés.

HeyGen est-il adapté pour construire une bibliothèque vidéo complète pour l'apprentissage et le développement des employés ?

Absolument. HeyGen fournit des outils pour créer, organiser et exporter divers formats vidéo, en faisant une plateforme vidéo idéale pour construire une bibliothèque complète de vidéos de formation des employés. Cela soutient vos objectifs d'apprentissage et de développement en centralisant une base de connaissances précieuse et des ressources de formation en ligne.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo