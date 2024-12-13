Portail Vidéo de Formation des Employés : Stimulez l'Apprentissage
Rationalisez l'intégration et la formation en ligne. Générez des vidéos engageantes avec des avatars AI pour un développement des employés cohérent.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes démontrant l'efficacité de la génération de contenu avec l'AI pour les équipes de formation et de développement. Destinée aux responsables L&D et aux créateurs de contenu, cette vidéo doit présenter des graphismes professionnels et épurés et une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, combinée avec des modèles et des scènes disponibles, simplifie la création de modules de formation en ligne engageants, transformant des scripts complexes en contenu vidéo soigné sans effort.
Développez une vidéo concise de 30 secondes illustrant comment un portail de formation des employés peut servir de bibliothèque vidéo accessible pour tout le personnel. Cette vidéo est destinée aux employés existants cherchant des informations rapides et aux chefs d'équipe, utilisant des démonstrations d'interface modernes et conviviales avec une voix calme et instructive. Soulignez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'inclusivité et comment le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports permettent de visionner le contenu de manière fluide sur divers appareils au sein d'une base de connaissances et d'un système wiki complet.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant les options de personnalisation au sein d'un LMS d'entreprise, soulignant l'interface conviviale d'une plateforme de formation des employés. Ciblant les propriétaires d'entreprise et les administrateurs IT évaluant des solutions, cette vidéo nécessite des visuels élégants et personnalisables et une narration confiante et professionnelle. Illustrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles et scènes flexibles permettent aux organisations de marquer leur contenu de formation, assurant qu'il s'aligne parfaitement avec leur identité d'entreprise et améliore l'expérience d'apprentissage globale pour leurs employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargissez Efficacement l'Offre de Cours.
Produisez rapidement un plus grand volume de cours de formation diversifiés pour éduquer plus d'employés, améliorant vos initiatives d'apprentissage et de développement.
Maximisez l'Engagement en Formation.
Utilisez l'AI pour créer un contenu dynamique et interactif qui augmente considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans vos programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation des employés ?
HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos de formation des employés engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Son interface conviviale simplifie le processus de génération de contenu professionnel pour les initiatives d'intégration et de formation et développement continus.
HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer notre plateforme de vidéos de formation d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans tout votre contenu de formation des employés. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans votre bibliothèque vidéo.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer le contenu de formation en ligne ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cela simplifie considérablement la production de matériel de formation en ligne, permettant une génération de contenu efficace et une accessibilité mondiale grâce aux sous-titres automatisés.
HeyGen est-il adapté pour construire une bibliothèque vidéo complète pour l'apprentissage et le développement des employés ?
Absolument. HeyGen fournit des outils pour créer, organiser et exporter divers formats vidéo, en faisant une plateforme vidéo idéale pour construire une bibliothèque complète de vidéos de formation des employés. Cela soutient vos objectifs d'apprentissage et de développement en centralisant une base de connaissances précieuse et des ressources de formation en ligne.