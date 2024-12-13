Créateur de Vidéos de Formation pour Employés : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés qui favorisent la rétention. Notre plateforme utilise de puissants avatars AI pour simplifier la production pour les équipes L&D.

Développez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les nouveaux employés, axée sur l'intégration, conçue pour rendre leur premier jour accueillant et informatif. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical les guidant à travers les étapes initiales essentielles, en utilisant une génération de voix off claire et un style visuel chaleureux et professionnel pour instaurer un ton positif pour l'intégration des employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée à tous les employés, présentant des informations critiques de manière formelle mais facile à comprendre. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour la structure, en intégrant des sous-titres clairs et une voix off confiante à partir d'un script texte-vidéo pour garantir l'exactitude des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes pour les employés expliquant le processus de soumission des dépenses, visant une présentation hautement instructive et détaillée. Le style visuel doit être direct et clair, employant un avatar AI pour parcourir chaque étape avec une génération de voix off précise, rendant la tâche souvent complexe simple et facile à suivre pour créer des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 45 secondes sur l'habilitation des ventes, conçue pour les équipes de vente afin de mettre en avant les caractéristiques clés d'un nouveau produit, en favorisant l'enthousiasme et la confiance. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant divers éléments de la bibliothèque multimédia et employant une voix off convaincante générée à partir d'un script pour créer des vidéos de formation engageantes qui se convertissent facilement sur différentes plateformes avec redimensionnement des ratios d'aspect et exportations.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation pour Employés

Transformez rapidement votre contenu en vidéos de formation professionnelles et engageantes, en donnant à votre équipe des connaissances claires, cohérentes et accessibles.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger ou coller votre script de formation. Notre plateforme utilise le texte-vidéo à partir du script pour générer automatiquement les scènes initiales, rendant simple la création de vidéos de formation efficacement.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour animer votre contenu de formation. Ces Avatars AI réalistes offrent une présence à l'écran cohérente et engageante pour chaque vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Intégrez des voix off AI de haute qualité, disponibles en plusieurs langues et tons, garantissant que votre message est clairement communiqué et compris par tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Exportez sans effort votre vidéo de formation finalisée. Votre produit final inclut des sous-titres générés automatiquement, rendant votre contenu accessible et prêt pour un déploiement immédiat à vos équipes L&D.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Développement et la Motivation des Employés

.

Créez des vidéos inspirantes et motivantes qui favorisent le développement professionnel, stimulent le moral et encouragent un environnement d'apprentissage positif pour le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les employés ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI conçue pour être un créateur de vidéos de formation intuitif pour les employés. Elle vous permet de créer des vidéos de formation professionnelles efficacement en utilisant des Avatars AI et des capacités texte-vidéo, simplifiant considérablement le processus de production pour les équipes L&D.

HeyGen peut-il produire des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI et des voix off ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation très engageantes en utilisant des Avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Cela garantit que votre contenu capte l'attention et communique efficacement des informations cruciales, rendant votre formation plus percutante.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen est un logiciel de formation vidéo polyvalent parfait pour une large gamme de contenus, y compris l'intégration des employés, l'habilitation des ventes, la formation à la conformité et des vidéos de formation détaillées. Notre plateforme offre divers modèles et outils AI pour répondre aux besoins d'apprentissage organisationnels diversifiés.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer le professionnalisme des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour élever la qualité de vos vidéos de formation. Vous pouvez inclure des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, utiliser des contrôles de marque pour maintenir l'identité visuelle de votre entreprise, et même intégrer l'enregistrement d'écran pour des tutoriels techniques complets.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo