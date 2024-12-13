Créateur de Vidéos de Formation pour Employés : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés qui favorisent la rétention. Notre plateforme utilise de puissants avatars AI pour simplifier la production pour les équipes L&D.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée à tous les employés, présentant des informations critiques de manière formelle mais facile à comprendre. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour la structure, en intégrant des sous-titres clairs et une voix off confiante à partir d'un script texte-vidéo pour garantir l'exactitude des vidéos de formation.
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes pour les employés expliquant le processus de soumission des dépenses, visant une présentation hautement instructive et détaillée. Le style visuel doit être direct et clair, employant un avatar AI pour parcourir chaque étape avec une génération de voix off précise, rendant la tâche souvent complexe simple et facile à suivre pour créer des vidéos de formation.
Créez une vidéo de 45 secondes sur l'habilitation des ventes, conçue pour les équipes de vente afin de mettre en avant les caractéristiques clés d'un nouveau produit, en favorisant l'enthousiasme et la confiance. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant divers éléments de la bibliothèque multimédia et employant une voix off convaincante générée à partir d'un script pour créer des vidéos de formation engageantes qui se convertissent facilement sur différentes plateformes avec redimensionnement des ratios d'aspect et exportations.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez Plus de Cours de Formation.
Développez et livrez efficacement des cours de formation étendus à une main-d'œuvre mondiale, élargissant les opportunités d'apprentissage pour tous les employés.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos de formation hautement engageantes qui captent l'attention et améliorent significativement la rétention des connaissances parmi vos employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les employés ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI conçue pour être un créateur de vidéos de formation intuitif pour les employés. Elle vous permet de créer des vidéos de formation professionnelles efficacement en utilisant des Avatars AI et des capacités texte-vidéo, simplifiant considérablement le processus de production pour les équipes L&D.
HeyGen peut-il produire des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI et des voix off ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation très engageantes en utilisant des Avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Cela garantit que votre contenu capte l'attention et communique efficacement des informations cruciales, rendant votre formation plus percutante.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec la plateforme vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen est un logiciel de formation vidéo polyvalent parfait pour une large gamme de contenus, y compris l'intégration des employés, l'habilitation des ventes, la formation à la conformité et des vidéos de formation détaillées. Notre plateforme offre divers modèles et outils AI pour répondre aux besoins d'apprentissage organisationnels diversifiés.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer le professionnalisme des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour élever la qualité de vos vidéos de formation. Vous pouvez inclure des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, utiliser des contrôles de marque pour maintenir l'identité visuelle de votre entreprise, et même intégrer l'enregistrement d'écran pour des tutoriels techniques complets.