Générateur de Vidéos de Formation pour les Équipes L&D
Créez des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec des avatars AI pour améliorer l'apprentissage et réduire les coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à la conformité convaincante de 60 secondes destinée à tous les employés de l'entreprise, décrivant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, utilisant des animations épurées et une voix off AI autoritaire, assurant la clarté sans être trop formel. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de script pour convertir des textes juridiques complexes en contenu visuel facilement compréhensible.
Produisez une vidéo de formation technique engageante de 60 secondes pour l'équipe de développement logiciel, démontrant les nouvelles fonctionnalités de notre outil de gestion de projet interne. Le style doit être très informatif et clair, incorporant des enregistrements d'écran précis, enrichis de sous-titres intégrés pour l'accessibilité, et une voix off calme et guidante. Cette vidéo utilisera efficacement la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour mettre en évidence les éléments clés de l'interface et les étapes.
Réalisez une vidéo d'annonce interne concise de 30 secondes pour tous les employés, célébrant un récent jalon de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et festif, s'alignant parfaitement avec l'image de marque de l'entreprise grâce à l'utilisation de modèles préconçus, accompagnée d'une musique de fond entraînante. Cette production démontrera la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour créer rapidement un contenu soigné, avec l'option d'utiliser le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la génération de vidéos AI pour créer un contenu de formation dynamique et interactif, améliorant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Élargissez la Portée de la Formation et l'Envergure Mondiale.
Développez rapidement une gamme plus large de cours de formation et diffusez-les à une base d'employés diversifiée et mondiale grâce aux capacités vidéo multilingues AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les employés ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux équipes L&D de produire des vidéos de formation professionnelles avec des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela simplifie le processus de création de contenu engageant, transformant le texte en expériences visuelles dynamiques pour la formation des employés.
Quel rôle jouent les avatars AI dans une formation efficace des employés ?
Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos de formation des employés. Ils peuvent diffuser des vidéos multilingues avec des voix off AI, assurant la clarté et renforçant l'image de marque de l'entreprise à travers des équipes diverses pour divers types de formation.
HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos de formation pour la conformité et la formation technique ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un puissant générateur de vidéos de formation pour les employés, adapté à divers besoins, y compris la formation à la conformité et la formation technique. Il permet aux équipes L&D de créer facilement des vidéos de formation professionnelles, réduisant considérablement le temps et les efforts de production.
Quelles options de personnalisation offre HeyGen pour les vidéos de formation ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser des modèles personnalisables pour maintenir une image de marque cohérente dans tous vos supports éducatifs.