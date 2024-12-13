Générateur de Vidéos de Réussite des Employés : Stimulez l'Engagement Maintenant

Créez des vidéos de réussite des employés captivantes et améliorez la communication RH en utilisant le texte-à-vidéo pour des résultats percutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une expérience d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour les intégrer harmonieusement à la culture de l'entreprise grâce à une communication RH engageante. Cette vidéo arborera un style visuel amical et informatif, mettant en avant un avatar AI accueillant qui guide les nouveaux arrivants à travers les étapes initiales essentielles, assurant une introduction mémorable et percutante à leur nouveau rôle.
Exemple de Prompt 2
L'objectif est de développer une vidéo convaincante de 30 secondes présentant une histoire de réussite exemplaire d'un employé, visant à inspirer les employés actuels et à diffuser les meilleures pratiques sous forme de vidéo de formation rapide. Ce contenu dynamique démontrera visuellement l'application des compétences dans le monde réel avec un ton inspirant et motivant, en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement un récit détaillé en une pièce visuelle percutante.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo concise de 45 secondes est requise pour renforcer la marque employeur, ciblant les futurs employés et les parties prenantes externes en dépeignant de manière vivante la culture unique de l'entreprise. Cette pièce doit présenter un style visuel moderne et authentique avec un audio motivant, garantissant une large accessibilité et un message clair grâce à des sous-titres/captions générés automatiquement, communiquant ainsi efficacement le storytelling de la marque pour attirer les meilleurs talents.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Réussite des Employés

Transformez facilement des histoires percutantes en vidéos de réussite des employés engageantes et en contenu RH évolutif qui stimule l'engagement et célèbre les réalisations.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script pour la vidéo de réussite des employés. Notre plateforme utilise la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer le contenu vidéo initial, rendant simple la transmission de votre message.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message ou téléchargez vos propres médias. Cette étape donne vie à votre script avec une présence à l'écran captivante.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations
Améliorez votre vidéo en utilisant des modèles et des scènes personnalisables. Ajoutez des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour vous assurer que votre histoire de réussite des employés s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Partagez vos vidéos de réussite des employés complétées à travers les canaux internes pour célébrer les réalisations et favoriser une culture positive.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Employés

Partagez des récits captivants des réalisations et de la croissance des employés, renforçant la fierté de l'entreprise et inspirant les autres.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de réussite des employés percutantes ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos de réussite des employés engageantes. Vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI, ce qui en fait un créateur de vidéos RH AI efficace pour tous vos besoins de communication RH.

HeyGen peut-il aider les départements RH à étendre leurs vidéos d'intégration et de formation des employés ?

Absolument. HeyGen permet aux équipes RH de créer efficacement du contenu RH évolutif pour les vidéos de formation et l'intégration des employés. Profitez de modèles de vidéos personnalisables et d'une interface intuitive pour fournir constamment du contenu de haute qualité à travers votre organisation.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'engagement des employés de marque ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour s'assurer que vos vidéos d'engagement des employés s'alignent avec votre marque. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, incorporer les contrôles de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs, et utiliser divers modèles de vidéos pour créer un contenu unique et percutant.

HeyGen est-il une plateforme vidéo AI efficace pour générer une communication RH diversifiée ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI puissante conçue pour une communication RH diversifiée. Des vidéos de reconnaissance aux mises à jour de l'entreprise, elle vous permet de produire rapidement du contenu professionnel avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et le support multilingue, garantissant une large portée et accessibilité.

