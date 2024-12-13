Créateur de Vidéos de Mise en Lumière des Employés : Simplifiez la Reconnaissance

Créez facilement des interviews engageantes d'employés pour améliorer la culture d'entreprise grâce à notre éditeur de texte en vidéo intuitif.

Créez une vidéo de 45 secondes mettant en lumière un employé de longue date, en soulignant ses contributions uniques à la culture de l'entreprise. Ce court-métrage engageant, conçu pour la communication interne et les réseaux sociaux de recrutement, doit présenter un style visuel chaleureux avec des images professionnelles et une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler ses réalisations et son parcours personnel au sein de l'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour la reconnaissance des employés, honorant une réalisation ou un jalon récent, destinée à un large public au sein de l'entreprise et aux partenaires externes. Adoptez un style visuel dynamique et moderne avec des graphismes audacieux et une bande sonore énergique, en assurant un message clair. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création de la vidéo de mise en lumière et maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo authentique de 60 secondes présentant les premières impressions et objectifs d'une nouvelle recrue, conçue pour les présentations internes de l'équipe et l'engagement sur les réseaux sociaux. La vidéo doit capturer un ton conversationnel avec des visuels propres et naturels et une musique de fond douce, facilitant la personnalisation. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un texte à l'écran précis.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'introduction professionnelle de 40 secondes pour une nouvelle initiative départementale, destinée aux RH et aux responsables de département, en soulignant son impact avec un créateur de vidéo AI. Cette pièce informative doit adopter un style visuel propre et corporatif avec une narration claire et une musique de fond subtile. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le contenu vidéo en utilisant des modèles vidéo appropriés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise en Lumière des Employés

Créez facilement des vidéos de mise en lumière des employés captivantes, en exploitant des fonctionnalités AI puissantes pour célébrer votre équipe et améliorer la culture d'entreprise.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Commencez votre vidéo de mise en lumière des employés en sélectionnant parmi des modèles et scènes professionnels pour construire rapidement votre base.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Personnalisé
Intégrez des interviews spécifiques d'employés ou d'autres médias, et donnez vie à votre histoire en utilisant des avatars AI réalistes pour la narration ou les présentations.
3
Step 3
Marquez et Améliorez
Appliquez l'identité visuelle de votre entreprise avec des contrôles de branding précis (logo, couleurs), garantissant que chaque vidéo de reconnaissance des employés s'aligne avec votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo de mise en lumière des employés terminée pour n'importe quelle plateforme en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect, la rendant parfaite pour les réseaux sociaux ou un usage interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur les Histoires de Succès des Employés avec des Vidéos AI Engagantes

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos professionnelles mettant en avant les contributions individuelles des employés et leurs parcours de carrière, célébrant efficacement les réalisations internes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise en lumière des employés ?

HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos de mise en lumière des employés" engageantes grâce à sa technologie avancée de "créateur de vidéos AI". Vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars AI" et des fonctionnalités d'"éditeur de texte en vidéo", rendant la "création de vidéos de mise en lumière" sans effort.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos pour la reconnaissance des employés avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une variété de "modèles de vidéos" personnalisables conçus pour la "reconnaissance des employés" et la mise en valeur de la "culture d'entreprise". Vous pouvez facilement "personnaliser" ces modèles avec les couleurs et logos de votre marque en utilisant les "contrôles de branding" pour garantir que votre "vidéo de mise en lumière des employés" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer les interviews d'employés ?

HeyGen utilise des "fonctionnalités AI" puissantes pour transformer les "interviews d'employés" en vidéos soignées, y compris l'"éditeur de texte en vidéo" et la "génération de voix off". Vous pouvez également facilement ajouter des "sous-titres/captions" et "ajouter de la musique" pour créer un contenu professionnel de "vidéo de mise en lumière des employés" adapté aux "réseaux sociaux".

HeyGen est-il un outil en ligne adapté à tous les besoins de montage vidéo pour les vidéos de mise en lumière des employés ?

Oui, HeyGen est un "créateur de vidéos AI" en ligne intuitif qui offre des capacités robustes de "montage vidéo" adaptées aux "vidéos de mise en lumière des employés". Son interface conviviale vous permet de "personnaliser" divers éléments et d'exporter dans différents formats d'aspect, garantissant que votre contenu est prêt pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo