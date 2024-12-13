Créez une vidéo de 45 secondes mettant en lumière un employé de longue date, en soulignant ses contributions uniques à la culture de l'entreprise. Ce court-métrage engageant, conçu pour la communication interne et les réseaux sociaux de recrutement, doit présenter un style visuel chaleureux avec des images professionnelles et une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler ses réalisations et son parcours personnel au sein de l'entreprise.

Générer une Vidéo