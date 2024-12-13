Générateur de Vidéos de Mise en Lumière des Employés : Créez des Vidéos d'Équipe Engagantes

Boostez le moral et renforcez la culture d'entreprise facilement avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour la reconnaissance à l'échelle de l'entreprise et le partage sur les réseaux sociaux, célébrant une "vidéo de mise en lumière des employés" pour une réalisation exceptionnelle. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, avec une musique de fond joyeuse et une narration visuelle captivante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit et ajouter des visuels percutants.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de marque employeur de 60 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant les aspects uniques de la "culture d'entreprise". Cette vidéo doit projeter un style visuel moderne et inspirant, en incorporant des témoignages authentiques d'employés avec une bande sonore entraînante et des transitions fluides. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée et l'exporter dans divers formats d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne de 90 secondes destinée à tous les employés, célébrant un récent succès d'équipe en tant que "vidéo de reconnaissance des employés". L'approche visuelle doit être directe et concise, avec une voix off AI professionnelle transmettant les messages clés et des résumés textuels clairs à l'écran. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message de manière cohérente et engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise en Lumière des Employés

Créez facilement des vidéos professionnelles et engageantes de mise en lumière des employés pour renforcer la culture d'entreprise et améliorer la marque employeur.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger le script de votre histoire de mise en lumière des employés, ou accélérez le processus en sélectionnant parmi les modèles de vidéos prêts à l'emploi fournis.
2
Step 2
Personnalisez avec l'Histoire de Votre Employé
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des détails sur votre employé. Incorporez des avatars AI captivants et téléchargez leurs photos ou clips vidéo pour faire briller leur histoire.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et l'engagement de votre audience en générant une voix off AI pour votre script et en incluant automatiquement des sous-titres pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo engageante de mise en lumière des employés, puis utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation pour la partager sur diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Élevez avec des Vidéos de Reconnaissance des Employés

Créez des vidéos de reconnaissance inspirantes pour motiver votre personnel et cultiver une culture d'entreprise forte et positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise en lumière des employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de mise en lumière des employés percutantes en transformant votre script en contenu engageant grâce à des avatars AI et à la technologie de texte en vidéo. Ce puissant générateur de vidéos de mise en lumière des employés accélère la production, vous permettant de partager rapidement des récits captivants avec votre équipe.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de reconnaissance des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour la personnalisation, y compris des contrôles de marque complets pour ajouter vos logos et couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser des sous-titres automatiques, des options de voix off AI, et une interface de glisser-déposer pour télécharger des photos et des clips vidéo, garantissant un produit final soigné pour vos vidéos de reconnaissance des employés.

Puis-je adapter les modèles de vidéos de mise en lumière des employés de HeyGen pour correspondre à la marque de mon entreprise ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue de ses modèles de vidéos de mise en lumière des employés. Vous pouvez facilement appliquer la marque spécifique de votre entreprise, y compris les logos, les schémas de couleurs et les polices, pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec vos efforts de marque employeur.

Comment HeyGen soutient-il le partage et la distribution de contenu de mise en lumière des employés ?

HeyGen facilite l'exportation et le partage de vos vidéos de mise en lumière des employés sur diverses plateformes. Vous pouvez générer des vidéos dans plusieurs formats d'aspect adaptés aux canaux de communication interne, aux réseaux sociaux ou à toute autre plateforme numérique pour célébrer efficacement vos membres d'équipe.

