Générateur de Vidéos de Déploiement pour Employés : Simplifiez vos Communications Internes
Transformez vos scripts en vidéos d'intégration et de formation engageantes, réduisant les coûts grâce à la conversion de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne engageante de 30 secondes pour tous les employés, annonçant une mise à jour importante de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être moderne et direct, accompagné d'une musique de fond entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu et incluez des sous-titres pour garantir l'accessibilité à chaque membre de l'équipe.
Produisez une vidéo d'entreprise de 60 secondes pour des équipes de départements spécifiques, servant de module de formation rapide sur un outil de gestion de projet mis à jour. L'esthétique doit être épurée et informative, incorporant des graphiques animés avec une voix calme et instructive. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement et succinctement les étapes complexes, améliorant ainsi les vidéos de formation pratiques.
Concevez une vidéo d'engagement des employés de 20 secondes, accueillant les nouvelles recrues rejoignant l'entreprise ce trimestre. Le style visuel et audio doit être chaleureux, inclusif, et comporter une musique de fond légère, établissant un ton positif. Employez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes internes et utilisez des avatars AI pour délivrer des messages de bienvenue personnalisés et engageants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention des connaissances pour les nouvelles politiques ou les déploiements de logiciels en utilisant des vidéos AI dynamiques.
Développez une Formation et une Intégration Évolutives.
Produisez rapidement un contenu RH diversifié pour des équipes mondiales et de nouvelles recrues, garantissant des expériences d'intégration cohérentes et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation et d'intégration ?
HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour simplifier la production de vidéos de formation et d'intégration de haute qualité. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars AI et une bibliothèque de modèles vidéo, permettant une création de vidéos évolutive en toute simplicité.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour améliorer les communications internes ?
HeyGen permet aux organisations d'améliorer les communications internes et l'engagement des employés grâce à la création dynamique de vidéos d'entreprise. Avec des avatars AI et des contrôles de marque robustes, HeyGen assure un message cohérent et percutant qui résonne avec votre équipe.
Puis-je personnaliser les vidéos avec les éléments spécifiques de ma marque dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos créations vidéo. Cela garantit que chaque vidéo maintient l'identité distincte de votre entreprise à travers tout votre contenu.
Comment HeyGen peut-il aider avec les déploiements de logiciels et le contenu RH efficaces ?
HeyGen est un générateur de vidéos de déploiement pour employés idéal, facilitant une communication rapide et claire pour les déploiements de logiciels et le contenu RH critique. Ses capacités de conversion de texte en vidéo, combinées aux options de sous-titres et de génération de voix off, rendent simple la production de vidéos de bienvenue et de tutoriels engageants.