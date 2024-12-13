Générateur de Vidéos de Déploiement pour Employés : Simplifiez vos Communications Internes

Transformez vos scripts en vidéos d'intégration et de formation engageantes, réduisant les coûts grâce à la conversion de texte en vidéo.

Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes conçue pour que les nouveaux employés comprennent rapidement le nouveau logiciel RH de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et professionnel, avec une narration vocale claire et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés et simplifier le processus de formation, rendant les déploiements de logiciels complexes facilement compréhensibles pour un public diversifié.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de communication interne engageante de 30 secondes pour tous les employés, annonçant une mise à jour importante de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être moderne et direct, accompagné d'une musique de fond entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu et incluez des sous-titres pour garantir l'accessibilité à chaque membre de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'entreprise de 60 secondes pour des équipes de départements spécifiques, servant de module de formation rapide sur un outil de gestion de projet mis à jour. L'esthétique doit être épurée et informative, incorporant des graphiques animés avec une voix calme et instructive. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement et succinctement les étapes complexes, améliorant ainsi les vidéos de formation pratiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'engagement des employés de 20 secondes, accueillant les nouvelles recrues rejoignant l'entreprise ce trimestre. Le style visuel et audio doit être chaleureux, inclusif, et comporter une musique de fond légère, établissant un ton positif. Employez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes internes et utilisez des avatars AI pour délivrer des messages de bienvenue personnalisés et engageants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Déploiement pour Employés

Créez facilement des annonces vidéo engageantes et de marque pour de nouveaux logiciels, politiques ou initiatives afin d'informer et d'enthousiasmer votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Générez rapidement votre contenu vidéo initial en saisissant votre message à l'aide de notre fonctionnalité "Conversion de texte en vidéo à partir d'un script" pour une création de contenu efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en choisissant un "avatar AI" professionnel pour délivrer votre message, ajoutant une touche humaine sans tournage supplémentaire.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Maintenez la cohérence en utilisant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour incorporer l'identité visuelle de votre entreprise directement dans la vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec un dimensionnement approprié en utilisant le "Redimensionnement et exportation d'aspect-ratio" et distribuez-la sans effort pour des communications internes efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Communications Internes

.

Expliquez clairement les nouvelles initiatives, annonces de l'entreprise ou mises à jour logicielles avec des vidéos générées par AI engageantes et faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation et d'intégration ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour simplifier la production de vidéos de formation et d'intégration de haute qualité. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars AI et une bibliothèque de modèles vidéo, permettant une création de vidéos évolutive en toute simplicité.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour améliorer les communications internes ?

HeyGen permet aux organisations d'améliorer les communications internes et l'engagement des employés grâce à la création dynamique de vidéos d'entreprise. Avec des avatars AI et des contrôles de marque robustes, HeyGen assure un message cohérent et percutant qui résonne avec votre équipe.

Puis-je personnaliser les vidéos avec les éléments spécifiques de ma marque dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos créations vidéo. Cela garantit que chaque vidéo maintient l'identité distincte de votre entreprise à travers tout votre contenu.

Comment HeyGen peut-il aider avec les déploiements de logiciels et le contenu RH efficaces ?

HeyGen est un générateur de vidéos de déploiement pour employés idéal, facilitant une communication rapide et claire pour les déploiements de logiciels et le contenu RH critique. Ses capacités de conversion de texte en vidéo, combinées aux options de sous-titres et de génération de voix off, rendent simple la production de vidéos de bienvenue et de tutoriels engageants.

