Générateur de Vidéos de Rétention des Employés : Boostez l'Engagement Aujourd'hui

Créez facilement des vidéos personnalisées d'intégration et de communication interne avec des avatars AI pour augmenter significativement l'engagement des employés.

Créez une vidéo d'intégration personnalisée de 45 secondes pour les nouveaux employés, mettant en scène un avatar AI amical présentant les valeurs de l'entreprise et les membres de l'équipe. Cette vidéo doit conserver un style visuel professionnel mais accueillant, complété par une musique de fond chaleureuse, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour rendre l'expérience initiale engageante et mémorable pour chaque recrue.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de remerciement de 30 secondes destinée aux employés actuels, célébrant les récentes réalisations de l'équipe et les contributions individuelles. Le style visuel doit être inspirant et festif avec des couleurs vives, accompagné d'une musique entraînante et inspirante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour transmettre des messages sincères de la direction pour une communication interne efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de rétention des connaissances de 60 secondes conçue pour tous les employés, expliquant un nouveau processus interne ou une mise à jour logicielle. La vidéo doit être visuellement claire et concise, utilisant des graphiques modernes et un ton audio neutre et informatif, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension au sein des équipes diversifiées.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo dynamique de 50 secondes sur la culture d'entreprise, ciblant le personnel actuel, mettant en avant l'environnement de travail dynamique et les avantages pour les employés afin de renforcer une approche de 'générateur de vidéos de rétention des employés'. Adoptez un style visuel professionnel et ambitieux avec une musique de fond énergique et entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour transmettre efficacement les messages clés sur la croissance et les opportunités de l'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Rétention des Employés

Créez rapidement et efficacement des vidéos personnalisées et percutantes pour la rétention des employés, renforçant la communication interne et favorisant une culture de travail positive.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour la communication interne et les initiatives RH.
2
Step 2
Générez le Contenu
Saisissez votre script et utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer automatiquement une narration vidéo engageante et des visuels.
3
Step 3
Personnalisez Votre Message
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" pour représenter votre message, ajoutant une touche personnelle et relatable pour vos employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour divers canaux de communication interne, assurant une large portée et un engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez la Communication Interne et la Reconnaissance

.

Produisez des vidéos de motivation et de reconnaissance avec les avatars AI de HeyGen, renforçant la communication interne et augmentant le moral des employés pour une meilleure rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la rétention des employés grâce à la vidéo ?

HeyGen sert de "générateur de vidéos de rétention des employés" efficace, permettant aux organisations de créer des "vidéos d'intégration" et des "vidéos personnalisées" engageantes. En utilisant des "avatars AI" avancés, HeyGen aide à établir des connexions plus fortes et à favoriser une expérience de travail positive dès le premier jour.

Quelle est l'approche de HeyGen pour transformer le texte en contenu vidéo ?

HeyGen est une "plateforme vidéo AI" de pointe qui convertit efficacement le "texte en vidéo à partir de script". Notre puissante "génération de voix off" et nos "avatars AI" réalistes donnent vie à votre contenu écrit, simplifiant les idées complexes pour une communication interne efficace.

HeyGen peut-il optimiser les plateformes vidéo RH pour la formation et la rétention des connaissances ?

Absolument, HeyGen améliore considérablement les "plateformes vidéo RH" en fournissant un outil puissant pour créer des "vidéos de formation" et promouvoir la "rétention des connaissances". Avec des "modèles vidéo" personnalisés et des fonctionnalités faciles à utiliser, il simplifie la création de contenu engageant pour les initiatives de communication interne.

Comment HeyGen facilite-t-il la communication interne personnalisée et appréciative ?

HeyGen permet aux organisations de créer des "vidéos personnalisées" et des "vidéos de remerciement" sincères à grande échelle. Ses capacités, y compris le "support multilingue", garantissent que votre "communication interne" est percutante et résonne avec chaque employé, favorisant une culture de reconnaissance.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo