Générateur de Vidéos de Rétention des Employés : Boostez l'Engagement Aujourd'hui
Créez facilement des vidéos personnalisées d'intégration et de communication interne avec des avatars AI pour augmenter significativement l'engagement des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de remerciement de 30 secondes destinée aux employés actuels, célébrant les récentes réalisations de l'équipe et les contributions individuelles. Le style visuel doit être inspirant et festif avec des couleurs vives, accompagné d'une musique entraînante et inspirante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour transmettre des messages sincères de la direction pour une communication interne efficace.
Produisez une vidéo de rétention des connaissances de 60 secondes conçue pour tous les employés, expliquant un nouveau processus interne ou une mise à jour logicielle. La vidéo doit être visuellement claire et concise, utilisant des graphiques modernes et un ton audio neutre et informatif, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension au sein des équipes diversifiées.
Générez une vidéo dynamique de 50 secondes sur la culture d'entreprise, ciblant le personnel actuel, mettant en avant l'environnement de travail dynamique et les avantages pour les employés afin de renforcer une approche de 'générateur de vidéos de rétention des employés'. Adoptez un style visuel professionnel et ambitieux avec une musique de fond énergique et entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour transmettre efficacement les messages clés sur la croissance et les opportunités de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés avec l'AI.
Utilisez la plateforme vidéo AI de HeyGen pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent la rétention des connaissances et favorisent la fidélité à long terme des employés.
Rationalisez l'Apprentissage Interne et l'Intégration.
Générez des cours de formation évolutifs et des vidéos d'intégration personnalisées pour intégrer rapidement les nouvelles recrues et perfectionner efficacement les employés actuels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la rétention des employés grâce à la vidéo ?
HeyGen sert de "générateur de vidéos de rétention des employés" efficace, permettant aux organisations de créer des "vidéos d'intégration" et des "vidéos personnalisées" engageantes. En utilisant des "avatars AI" avancés, HeyGen aide à établir des connexions plus fortes et à favoriser une expérience de travail positive dès le premier jour.
Quelle est l'approche de HeyGen pour transformer le texte en contenu vidéo ?
HeyGen est une "plateforme vidéo AI" de pointe qui convertit efficacement le "texte en vidéo à partir de script". Notre puissante "génération de voix off" et nos "avatars AI" réalistes donnent vie à votre contenu écrit, simplifiant les idées complexes pour une communication interne efficace.
HeyGen peut-il optimiser les plateformes vidéo RH pour la formation et la rétention des connaissances ?
Absolument, HeyGen améliore considérablement les "plateformes vidéo RH" en fournissant un outil puissant pour créer des "vidéos de formation" et promouvoir la "rétention des connaissances". Avec des "modèles vidéo" personnalisés et des fonctionnalités faciles à utiliser, il simplifie la création de contenu engageant pour les initiatives de communication interne.
Comment HeyGen facilite-t-il la communication interne personnalisée et appréciative ?
HeyGen permet aux organisations de créer des "vidéos personnalisées" et des "vidéos de remerciement" sincères à grande échelle. Ses capacités, y compris le "support multilingue", garantissent que votre "communication interne" est percutante et résonne avec chaque employé, favorisant une culture de reconnaissance.