Exemple de Prompt 1
Concevez un message de célébration concis de 30 secondes pour les employés actuels et les chefs d'équipe, mettant en avant les réalisations récentes pour dynamiser les vidéos d'engagement des employés. Utilisez des visuels dynamiques et entraînants avec une musique de fond inspirante et assurez-vous que tous les points clés sont renforcés par des sous-titres clairs pour un impact maximal. Ce contenu relève des vidéos de communication d'entreprise pour favoriser la positivité interne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour tous les employés et managers, clarifiant une nouvelle politique de l'entreprise dans le cadre des vidéos de communication interne. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une génération de voix off autoritaire à l'aide d'un script. Ce contenu est crucial pour tout créateur de vidéos RH ayant besoin de transmettre des mises à jour importantes de manière claire et efficace.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo enthousiaste de 20 secondes célébrant un succès récent de l'équipe, ciblant tous les employés et la direction pour renforcer le développement des relations entre employés. Visuellement, elle doit être festive et stimulante, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des clips dynamiques et une musique de fond motivante. Ce type de sortie de Créateur de Vidéos de Formation RH AI maintient le moral élevé et reconnaît efficacement les contributions.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos pour le développement des relations entre employés

Renforcez les connexions internes et favorisez l'engagement avec du contenu vidéo professionnel alimenté par l'AI en quelques étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez une Base
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de **modèles & scènes** de vidéos conçus professionnellement pour divers besoins de communication. Cela offre un point de départ rapide et efficace pour votre vidéo de développement des relations entre employés.
2
Step 2
Créez Votre Narratif
Transformez facilement votre script en contenu vidéo engageant. Choisissez parmi une sélection diversifiée d'**avatars AI** pour représenter votre message, donnant vie à votre histoire de développement des relations entre employés avec des présentateurs à l'apparence humaine.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Personnalisez votre vidéo avec des **contrôles de marque** comme le logo et les couleurs de votre entreprise pour assurer la cohérence. Générez des **sous-titres** précis pour rendre votre message accessible et percutant pour tous les employés.
4
Step 4
Exportez et Engagez
Une fois votre vidéo perfectionnée, **exportez**-la facilement dans le format et la résolution souhaités. Distribuez vos **vidéos d'engagement des employés** convaincantes à travers les canaux internes pour renforcer les relations et unifier la main-d'œuvre.

Créer des communications internes inspirantes pour l'engagement

Produisez des vidéos motivantes et inspirantes pour favoriser une culture de travail positive et renforcer les liens entre employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux professionnels des RH de créer facilement des vidéos de communication interne captivantes. Grâce à sa plateforme intuitive et à ses modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez produire du contenu engageant qui favorise le développement solide des relations entre employés.

HeyGen peut-il être utilisé comme Créateur de Vidéos de Formation RH AI ?

Absolument. HeyGen est un puissant Créateur de Vidéos de Formation RH AI qui transforme les scripts en vidéos de formation de haute qualité. Avec des avatars AI et la génération de voix off, il simplifie la production de programmes de formation d'entreprise et de vidéos d'engagement des employés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour la communication avec les employés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour rendre la communication avec les employés très engageante. Cette plateforme vidéo AI vous permet de générer rapidement des vidéos professionnelles, garantissant que vos messages sont percutants et cohérents.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisés pour la communication d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des modèles de vidéos personnalisés et des contrôles de marque robustes pour aligner toutes vos vidéos de communication d'entreprise avec l'identité de votre entreprise. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tous vos efforts de communication avec les employés.

