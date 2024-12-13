Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les responsables RH et les chefs d'équipe qui démystifie le processus d'utilisation d'un générateur de vidéos de reconnaissance des employés. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des démonstrations à l'écran de l'interface, complétées par une voix off claire et assurée. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, combinée avec des avatars AI personnalisables, simplifie la création de messages de reconnaissance engageants, soulignant son efficacité en tant qu'outil alimenté par l'IA.

Générer une Vidéo