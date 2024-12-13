Créateur de Vidéos de Politique d'Entreprise pour une Conformité RH Simplifiée

Créez rapidement des mises à jour de politique engageantes avec des avatars AI, assurant une communication claire et améliorant la compréhension des employés.

Créez une vidéo de 45 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour de la politique de télétravail avec un style visuel et audio professionnel mais amical, en incorporant un texte clair à l'écran et une musique de fond apaisante pour améliorer la communication interne. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes ciblant les nouveaux embauchés et le personnel existant, présentant les vidéos de formation essentielles sur la conformité en matière de protection des données. Le style visuel doit être accessible avec des graphiques illustratifs, et le ton audio calme et rassurant, avec un avatar AI pour présenter l'information de manière claire et efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, simplifiant la politique complexe de congés de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des visuels animés et une musique de fond entraînante, rendant le contenu facile à assimiler, et en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une production rapide.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'accueil de 50 secondes destinée aux nouveaux employés, présentant les principes fondamentaux de la communication RH de l'entreprise. Cette vidéo d'intégration doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec des séquences vidéo de haute qualité, accompagnée d'une bande sonore inspirante, et construite en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour un aspect professionnel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de politique d'entreprise

Rationalisez la communication RH et assurez la conformité avec des vidéos de politique engageantes. Créez facilement du contenu professionnel pour l'intégration et les mises à jour en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de politique. Collez votre texte dans l'éditeur, et notre fonctionnalité de texte-à-vidéo préparera celui-ci pour la production vidéo, garantissant clarté et précision pour votre audience.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes. Ces présentateurs articuleront les détails de votre politique avec une voix naturelle, rendant les informations complexes plus faciles à assimiler.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec des images, vidéos et arrière-plans pertinents de notre vaste bibliothèque multimédia. Appliquez vos couleurs de marque et votre logo pour maintenir une image d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et générez-la dans divers formats d'aspect. Partagez facilement vos vidéos de formation à la conformité à travers les canaux de communication interne pour informer efficacement votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Utilisez du contenu vidéo engageant pour favoriser un environnement de travail positif et communiquer les valeurs essentielles de l'entreprise et les lignes directrices comportementales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de politique d'entreprise ?

HeyGen agit comme un "créateur de vidéos de politique d'entreprise" intuitif, permettant aux équipes RH de produire rapidement des "communications internes" engageantes et des "vidéos de formation à la conformité". Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer des politiques complexes en contenu vidéo clair et percutant sans effort.

Quels types de vidéos de communication RH HeyGen peut-il aider à produire ?

HeyGen est un "créateur de vidéos RH" polyvalent qui soutient la création d'une large gamme de vidéos de "communication RH", y compris des "vidéos d'intégration" dynamiques, des "vidéos de recrutement" informatives et des "mises à jour de politique" essentielles. Ses modèles de vidéo et sous-titres automatiques simplifient la production pour tout besoin RH.

HeyGen est-il un créateur de vidéos AI efficace pour les utilisateurs non techniques ?

Oui, HeyGen est conçu comme un "créateur de vidéos AI" accessible à tous, indépendamment des compétences techniques. Notre plateforme simplifie la création de vidéos avec des fonctionnalités comme les avatars AI, le texte-à-vidéo, et une bibliothèque multimédia robuste, rendant la production de vidéos professionnelles simple pour la communication interne.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation à la conformité multilingues ?

Absolument, HeyGen facilite la création de "vidéos de formation à la conformité" complètes avec une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques dans plusieurs langues. Cela garantit que vos "mises à jour de politique" critiques atteignent efficacement une base d'employés diversifiée, améliorant la communication interne au sein de votre organisation.

