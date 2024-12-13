Créateur de Vidéos de Politique d'Entreprise pour une Conformité RH Simplifiée
Créez rapidement des mises à jour de politique engageantes avec des avatars AI, assurant une communication claire et améliorant la compréhension des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes ciblant les nouveaux embauchés et le personnel existant, présentant les vidéos de formation essentielles sur la conformité en matière de protection des données. Le style visuel doit être accessible avec des graphiques illustratifs, et le ton audio calme et rassurant, avec un avatar AI pour présenter l'information de manière claire et efficace.
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, simplifiant la politique complexe de congés de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des visuels animés et une musique de fond entraînante, rendant le contenu facile à assimiler, et en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une production rapide.
Produisez une vidéo d'accueil de 50 secondes destinée aux nouveaux employés, présentant les principes fondamentaux de la communication RH de l'entreprise. Cette vidéo d'intégration doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec des séquences vidéo de haute qualité, accompagnée d'une bande sonore inspirante, et construite en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour un aspect professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation aux Politiques.
Augmentez la compréhension et la rétention des employés concernant les politiques critiques et la formation à la conformité en utilisant des vidéos AI dynamiques.
Développez une Formation Interne Étendue.
Produisez efficacement une large gamme de vidéos d'intégration et de mises à jour de politique, atteignant tous les employés avec un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de politique d'entreprise ?
HeyGen agit comme un "créateur de vidéos de politique d'entreprise" intuitif, permettant aux équipes RH de produire rapidement des "communications internes" engageantes et des "vidéos de formation à la conformité". Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer des politiques complexes en contenu vidéo clair et percutant sans effort.
Quels types de vidéos de communication RH HeyGen peut-il aider à produire ?
HeyGen est un "créateur de vidéos RH" polyvalent qui soutient la création d'une large gamme de vidéos de "communication RH", y compris des "vidéos d'intégration" dynamiques, des "vidéos de recrutement" informatives et des "mises à jour de politique" essentielles. Ses modèles de vidéo et sous-titres automatiques simplifient la production pour tout besoin RH.
HeyGen est-il un créateur de vidéos AI efficace pour les utilisateurs non techniques ?
Oui, HeyGen est conçu comme un "créateur de vidéos AI" accessible à tous, indépendamment des compétences techniques. Notre plateforme simplifie la création de vidéos avec des fonctionnalités comme les avatars AI, le texte-à-vidéo, et une bibliothèque multimédia robuste, rendant la production de vidéos professionnelles simple pour la communication interne.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation à la conformité multilingues ?
Absolument, HeyGen facilite la création de "vidéos de formation à la conformité" complètes avec une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques dans plusieurs langues. Cela garantit que vos "mises à jour de politique" critiques atteignent efficacement une base d'employés diversifiée, améliorant la communication interne au sein de votre organisation.