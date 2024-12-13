Générateur de Vidéos de Politique d'Entreprise : Rapide, Facile & Efficace

Créez rapidement des vidéos de politique claires et professionnelles en utilisant la transformation de texte en vidéo pour une communication RH efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation essentielle de 60 secondes sur la conformité pour tous les employés de l'entreprise, axée sur une nouvelle réglementation sur la protection des données, livrée avec un ton visuel sérieux et autoritaire et une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo doit expliquer succinctement les points critiques et les responsabilités, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour assurer une articulation précise du langage juridique complexe, servant de générateur vidéo AI robuste pour les exigences réglementaires.
Exemple de Prompt 2
Recherchez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes visant à améliorer la communication RH pour tous les employés concernant une nouvelle initiative de l'entreprise, avec un style visuel lumineux et moderne, des graphiques animés engageants et une bande sonore amicale et encourageante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour articuler les messages clés de manière claire et concise, rendant les informations complexes digestes et visuellement attrayantes pour assurer un engagement maximal des employés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation complète de 50 secondes pour les responsables de département sur le déploiement d'un nouveau logiciel, présentant les informations avec une approche visuelle claire et étape par étape en utilisant des enregistrements d'écran et des voix off professionnelles. Conçue pour les formateurs internes, cette vidéo doit incorporer le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les visuels avec des images pertinentes et des séquences B-roll, améliorant la qualité globale de l'instruction et assurant un résultat poli et professionnel pour un apprentissage efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Politique d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de politique d'entreprise professionnelles et engageantes. Équipez votre équipe RH pour délivrer des informations claires et cohérentes qui renforcent la compréhension et assurent la conformité.

1
Step 1
Créez Votre Script de Politique
Transformez votre texte détaillé en contenu vidéo dynamique en utilisant la capacité de transformation de texte en vidéo de HeyGen, rendant simple l'articulation de politiques complexes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour servir de présentateur à l'écran, assurant une livraison professionnelle et engageante de votre politique d'entreprise.
3
Step 3
Personnalisez pour Votre Marque
Appliquez l'identité unique de votre entreprise avec les contrôles de branding de HeyGen, intégrant logos et couleurs pour maintenir des visuels cohérents avec la marque tout au long de vos vidéos de politique.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Générez vos vidéos finales de politique d'entreprise avec sous-titres/captions automatiques, prêtes pour la distribution afin de soutenir une formation complète à la conformité dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Favorisez une Culture d'Entreprise Positive via la Communication RH

Utilisez des vidéos AI engageantes pour communiquer les valeurs de l'entreprise, les lignes directrices éthiques et inspirer l'adhésion aux politiques de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de politique et de formation pour les employés ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos de politique et de formation pour les employés en utilisant une technologie avancée de générateur vidéo AI. Avec des avatars AI personnalisables et une fonctionnalité de transformation de texte en vidéo facile, les organisations peuvent créer efficacement des contenus de formation engageants et cohérents pour améliorer la communication RH.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour l'intégration des employés et les mises à jour des politiques ?

HeyGen est idéal pour l'intégration des employés et les mises à jour des politiques grâce à son processus de génération de vidéos de bout en bout simplifié. Cela permet aux équipes RH de transformer rapidement le texte en contenu vidéo dynamique, assurant une diffusion rapide et efficace des informations cruciales sans besoin de montage vidéo complexe.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers besoins de communication RH au-delà de la formation ?

Absolument. La plateforme polyvalente de HeyGen s'étend au-delà des vidéos de formation, servant d'outil puissant pour une communication RH plus large. Vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives engageantes, des annonces internes et d'autres contenus liés aux RH pour renforcer l'engagement des employés et les tenir informés.

Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen contribuent-ils à des vidéos d'entreprise professionnelles ?

Les avatars AI de pointe et les voix off de haute qualité de HeyGen garantissent une expérience visuelle et auditive professionnelle et cohérente avec la marque dans vos vidéos d'entreprise. Cette capacité permet la création de vidéos de formation soignées, de mises à jour de politiques et de communications RH générales qui maintiennent l'intégrité de votre marque et engagent efficacement les employés.

