Générateur de Vidéos de Présentation des Employés pour une Intégration Facile

Créez sans effort des vidéos engageantes de présentation des employés, transformant le texte en vidéo à partir d'un script pour un message cohérent.

Imaginez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour rendre leur premier jour moins intimidant. Cette vidéo, destinée à faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs dans la culture de l'entreprise, présente un avatar AI amical et professionnellement habillé qui les guide à travers les premières étapes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une introduction personnalisée mais évolutive, tout en maintenant un style audio dynamique et informatif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes ciblant les clients potentiels, mettant en avant les caractéristiques et avantages clés d'un nouveau produit avec un style visuel épuré et moderne. Le récit doit être porté par un script convaincant transformé sans effort en une vidéo captivante grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script, accompagné d'une voix off professionnelle et enthousiaste.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour interne concise de 30 secondes pour les employés existants, annonçant une nouvelle politique ou une réalisation de l'entreprise. Ce résumé professionnel et direct, destiné à une consommation rapide par tout le personnel, doit tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour établir un style visuel d'entreprise cohérent, livré avec un ton audio confiant et clair.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de marketing de recrutement inspirante de 90 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant la culture de l'entreprise et les témoignages des employés. Cette production visuellement riche et émotionnellement engageante doit utiliser la génération de voix off de HeyGen pour articuler les valeurs de l'entreprise avec un ton chaleureux et accueillant, complété par des scènes diverses et inspirantes qui résonnent avec la croissance professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation des Employés

Créez sans effort des vidéos professionnelles de présentation des employés, du contenu d'intégration et des vidéos explicatives avec les outils AI intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez ou Créez Votre Script
Commencez par choisir parmi des modèles préconçus ou en tapant directement votre contenu. Notre générateur de texte en vidéo AI préparera votre récit pour la production.
2
Step 2
Personnalisez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo de présentation des employés en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre script.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Médias
Utilisez le générateur de voix AI pour une narration au son naturel dans plusieurs langues. Intégrez des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres pour enrichir le contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo professionnelle de présentation des employés. Exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée sur les plateformes en tant que sortie du générateur de vidéos AI.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Présentations d'Entreprise Professionnelles

Générez des vidéos de présentation des employés et des introductions d'entreprise captivantes avec des avatars AI, faisant en sorte que les nouveaux membres de l'équipe se sentent immédiatement accueillis et informés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen rend la génération de vidéos AI fluide en vous permettant de créer des vidéos de haute qualité directement à partir de texte grâce à notre générateur avancé de texte en vidéo AI. Notre plateforme utilise des avatars AI sophistiqués et un générateur de voix AI pour donner vie à vos scripts avec un minimum d'effort.

Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI, vous permettant d'adapter leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au style de votre marque. Cela permet de créer des personnages animés vraiment uniques dans vos vidéos explicatives et autres contenus, améliorant ainsi votre production créative.

Quels sont les ressources que HeyGen fournit pour démarrer la création de vidéos ?

HeyGen propose une variété de modèles professionnels et un éditeur intuitif de glisser-déposer pour vous aider à produire rapidement du contenu captivant. Cela rend le montage vidéo accessible, même pour les débutants, assurant un flux de travail efficace pour tous vos projets.

Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est polyvalent pour diverses applications, y compris les vidéos explicatives de produits dynamiques, les vidéos d'intégration engageantes et le contenu percutant pour le marketing. Nos capacités de générateur de vidéos AI simplifient votre processus de production pour divers besoins de communication.

