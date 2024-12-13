Imaginez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour rendre leur premier jour moins intimidant. Cette vidéo, destinée à faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs dans la culture de l'entreprise, présente un avatar AI amical et professionnellement habillé qui les guide à travers les premières étapes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une introduction personnalisée mais évolutive, tout en maintenant un style audio dynamique et informatif.

Générer une Vidéo