Révolutionnez l'Intégration avec un Créateur de Vidéos d'Orientation des Employés
Créez rapidement des vidéos d'orientation engageantes pour les nouveaux employés. Transformez votre script en contenu vidéo professionnel avec texte en vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux nouveaux employés pour "simplifier le processus d'intégration" en décrivant les étapes initiales et les ressources essentielles. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec des graphiques faciles à comprendre et une voix off "Texte en vidéo à partir de script" confiante et claire, rendant les informations complexes digestes et efficaces.
Développez des "vidéos de bienvenue personnalisées" de 30 secondes pour chaque nouveau membre de l'équipe, rendant leur premier jour mémorable et "engageant". Le style visuel et audio doit être très personnel et chaleureux, présentant potentiellement de courts clips amicaux de leur équipe immédiate. Utilisez la "génération de voix off" pour offrir un accueil personnalisé, faisant en sorte que chaque nouvel employé se sente unique dès le début.
Produisez une vidéo guide rapide de 50 secondes pour les nouveaux employés sur la navigation des outils essentiels, présentée comme un module de "formation" initial "facile à personnaliser" pour divers rôles. Adoptez une approche visuelle pratique, étape par étape, avec des démonstrations d'écran claires et une voix off précise et instructive. Assurez l'accessibilité et la compréhension en incorporant des "sous-titres" tout au long de la vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation d'Intégration.
Améliorez la rétention des connaissances et stimulez l'engagement des nouveaux employés avec des vidéos de formation interactives alimentées par l'IA.
Développez un Contenu d'Orientation Complet.
Produisez efficacement des cours d'orientation standardisés et de haute qualité qui atteignent chaque nouvel employé de manière cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus d'intégration des employés ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées pour les nouveaux employés. Nos fonctionnalités alimentées par l'IA simplifient la production de vidéos d'intégration de haute qualité qui couvrent efficacement les valeurs de l'entreprise, les politiques et les fonctions de travail.
HeyGen est-il un créateur de vidéos d'intégration facile à utiliser ?
Oui, HeyGen est conçu pour être convivial, vous permettant de créer des vidéos d'intégration en ligne sans expérience approfondie en création vidéo. Avec des modèles de vidéos intuitifs, une fonctionnalité de glisser-déposer et texte en vidéo à partir de script, personnaliser du contenu engageant pour les nouveaux employés est simple.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration pour différents nouveaux employés avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos d'intégration avec votre image de marque, y compris les logos et les couleurs, et d'intégrer des messages spécifiques pour divers rôles ou départements. Vous pouvez utiliser des avatars AI et la génération de voix off pour rendre chaque vidéo accueillante et pertinente pour les nouveaux employés.
Comment HeyGen aide-t-il à simplifier la création de vidéos de formation et d'orientation ?
HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation et d'orientation essentielles en convertissant efficacement le texte en vidéos professionnelles. Cela garantit un processus standardisé pour promouvoir le partage des connaissances et mettre rapidement les nouveaux employés au courant des politiques de l'entreprise et des tutoriels techniques.