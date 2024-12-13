Générateur de Vidéos d'Orientation des Employés : Stimulez l'Engagement des Nouvelles Recrues

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes avec des avatars IA pour une première impression durable.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les nouvelles recrues techniques, offrant un aperçu complet du fonctionnement de HeyGen en tant que créateur de vidéos alimenté par l'IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des superpositions claires de captures d'écran de l'interface utilisateur, complétées par un avatar IA confiant et informatif expliquant les fonctionnalités complexes, en tirant parti de la capacité des avatars IA de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 2 minutes spécifiquement pour les membres de l'équipe sur l'utilisation efficace de HeyGen en tant que créateur de vidéos d'intégration, en se concentrant sur le processus fluide du script à la vidéo finale. Cette vidéo doit adopter un guide visuel dynamique, étape par étape, mettant en évidence les éléments clés de l'interface utilisateur, avec une voix off engageante et instructive générée par l'IA à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les professionnels des RH et de la formation et du développement, montrant comment ils peuvent personnaliser le contenu d'intégration des nouvelles recrues pour refléter l'identité de leur marque. Le style visuel doit être soigné et vibrant, démontrant diverses personnalisations de modèles et éléments de marque d'entreprise, rehaussé par une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle mettant en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide concis de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les administrateurs, démontrant l'efficacité de l'exportation et du partage des vidéos d'intégration des employés sur diverses plateformes. La vidéo doit être rapide, mettant en avant les différentes options d'exportation et intégrations de plateformes, avec une bande sonore énergique soulignant les transitions rapides et la distribution fluide facilitée par le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Orientation des Employés

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour les nouvelles recrues afin de cultiver la culture d'entreprise et d'améliorer leur engagement avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre script d'orientation des employés ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo personnalisés conçus pour l'intégration des nouvelles recrues.
2
Step 2
Appliquez Votre Marque d'Entreprise
Utilisez des contrôles de marque robustes pour incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels pour un aspect professionnel et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off IA
Générez une voix off naturelle à partir de votre script en utilisant une technologie avancée de génération de voix off IA, garantissant une narration claire et cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'orientation des employés et utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour la sortir dans le format parfait pour la partager avec vos nouveaux membres de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Intégrez des messages inspirants et les valeurs de l'entreprise dans les vidéos d'orientation pour favoriser un fort sentiment d'appartenance chez les nouveaux membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création technique de vidéos d'orientation des employés ?

HeyGen simplifie la création technique de vidéos d'orientation des employés en transformant les scripts de texte en vidéos dynamiques. Les utilisateurs peuvent tirer parti des avatars IA et de la génération de voix off IA pour produire rapidement des vidéos professionnelles et cohérentes. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'IA efficace pour une intégration complète des nouvelles recrues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité visuelle et audio des vidéos d'intégration ?

HeyGen améliore la qualité visuelle et audio de vos vidéos d'intégration grâce à des fonctionnalités avancées telles que des avatars IA réalistes et une génération de voix off IA de haute qualité. De plus, vous pouvez utiliser une vaste bibliothèque de médias, des modèles vidéo personnalisés et des contrôles de marque pour créer un contenu soigné et engageant. Cela garantit une présentation professionnelle pour chaque nouvelle recrue.

HeyGen peut-il personnaliser les options de marque et d'exportation pour le contenu d'intégration des nouvelles recrues ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans votre contenu d'intégration des nouvelles recrues. Pour la publication, HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos d'intégration des employés sont parfaitement adaptées à toute plateforme.

De quelles manières le créateur de vidéos alimenté par l'IA de HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?

Le créateur de vidéos alimenté par l'IA de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés en automatisant de nombreuses tâches de production complexes. De la génération de voix off IA et de visuels dynamiques à partir de scripts de texte à vidéo à l'offre d'avatars IA personnalisables, HeyGen permet une génération rapide de contenu sans connaissances approfondies en montage.

