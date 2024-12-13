Générateur de Vidéos d'Orientation des Employés : Stimulez l'Engagement des Nouvelles Recrues
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes avec des avatars IA pour une première impression durable.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel de 2 minutes spécifiquement pour les membres de l'équipe sur l'utilisation efficace de HeyGen en tant que créateur de vidéos d'intégration, en se concentrant sur le processus fluide du script à la vidéo finale. Cette vidéo doit adopter un guide visuel dynamique, étape par étape, mettant en évidence les éléments clés de l'interface utilisateur, avec une voix off engageante et instructive générée par l'IA à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Imaginez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les professionnels des RH et de la formation et du développement, montrant comment ils peuvent personnaliser le contenu d'intégration des nouvelles recrues pour refléter l'identité de leur marque. Le style visuel doit être soigné et vibrant, démontrant diverses personnalisations de modèles et éléments de marque d'entreprise, rehaussé par une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle mettant en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen.
Produisez un guide concis de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les administrateurs, démontrant l'efficacité de l'exportation et du partage des vidéos d'intégration des employés sur diverses plateformes. La vidéo doit être rapide, mettant en avant les différentes options d'exportation et intégrations de plateformes, avec une bande sonore énergique soulignant les transitions rapides et la distribution fluide facilitée par le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Nouvelles Recrues avec l'IA.
Augmentez la participation et la rétention lors de l'intégration des nouvelles recrues en créant des vidéos d'orientation dynamiques alimentées par l'IA.
Échelle de Création de Contenu d'Orientation.
Développez et livrez efficacement une gamme plus large de modules d'orientation essentiels et de contenu personnalisé à tous les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création technique de vidéos d'orientation des employés ?
HeyGen simplifie la création technique de vidéos d'orientation des employés en transformant les scripts de texte en vidéos dynamiques. Les utilisateurs peuvent tirer parti des avatars IA et de la génération de voix off IA pour produire rapidement des vidéos professionnelles et cohérentes. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'IA efficace pour une intégration complète des nouvelles recrues.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité visuelle et audio des vidéos d'intégration ?
HeyGen améliore la qualité visuelle et audio de vos vidéos d'intégration grâce à des fonctionnalités avancées telles que des avatars IA réalistes et une génération de voix off IA de haute qualité. De plus, vous pouvez utiliser une vaste bibliothèque de médias, des modèles vidéo personnalisés et des contrôles de marque pour créer un contenu soigné et engageant. Cela garantit une présentation professionnelle pour chaque nouvelle recrue.
HeyGen peut-il personnaliser les options de marque et d'exportation pour le contenu d'intégration des nouvelles recrues ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans votre contenu d'intégration des nouvelles recrues. Pour la publication, HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos d'intégration des employés sont parfaitement adaptées à toute plateforme.
De quelles manières le créateur de vidéos alimenté par l'IA de HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
Le créateur de vidéos alimenté par l'IA de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés en automatisant de nombreuses tâches de production complexes. De la génération de voix off IA et de visuels dynamiques à partir de scripts de texte à vidéo à l'offre d'avatars IA personnalisables, HeyGen permet une génération rapide de contenu sans connaissances approfondies en montage.