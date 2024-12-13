Créateur de Vidéos d'Intégration des Employés : Simplifiez Votre Processus
Offrez des vidéos d'intégration personnalisées qui captivent les nouvelles recrues. Améliorez la rétention des employés et la culture d'entreprise en utilisant des avatars AI réalistes pour des introductions percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour l'intégration des employés expliquant comment naviguer sur notre plateforme de communication interne. Ce guide clair et concis pour les nouveaux employés doit utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude, avec des visuels professionnels et des sous-titres clairs pour l'accessibilité, démontrant qu'aucune compétence n'est nécessaire pour créer un contenu de formation efficace.
Produisez une vidéo de 30 secondes inspirante pour les nouvelles recrues mettant en avant les avantages uniques et les opportunités de croissance au sein de notre entreprise, conçue pour renforcer la rétention des employés. Cette vidéo doit tirer parti des modèles vidéo préfabriqués des Modèles & scènes de HeyGen et incorporer des séquences d'archives positives de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, présentées avec un style visuel énergique et une musique de fond encourageante.
Créez un message de bienvenue personnalisé de 20 secondes pour chaque nouvelle recrue, directement de la part d'un chef d'équipe, en utilisant la plateforme AI générative de HeyGen. Cette vidéo chaleureuse et professionnelle, avec un avatar AI réaliste prononçant un message personnalisé généré par la génération de voix off, fera en sorte que chaque nouvel employé se sente spécialement reconnu lors de son processus d'intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez les Cours de Formation des Employés.
Créez rapidement des modules de formation complets et évolutifs pour les nouvelles recrues, garantissant un apprentissage cohérent et efficace dans toute votre organisation.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Nouvelles Recrues.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques et personnalisées qui augmentent considérablement l'engagement et améliorent la rétention à long terme des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen vous permet de créer des "vidéos d'intégration des employés" engageantes sans effort, même sans "compétences nécessaires". Notre "plateforme AI générative" simplifie tout le processus, rendant l'"intégration" des nouveaux employés une expérience fluide.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration HeyGen pour refléter notre culture d'entreprise ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des "vidéos personnalisées" qui s'alignent parfaitement avec votre "culture d'entreprise" grâce à une personnalisation de la marque, des logos et des couleurs. Cela garantit que vos "nouveaux employés" se sentent connectés dès le premier jour.
Quelles fonctionnalités alimentées par AI HeyGen offre-t-il pour le contenu d'intégration ?
HeyGen utilise des "fonctionnalités avancées alimentées par AI" comme les "avatars AI" et la "voix off générée par AI" pour donner vie à vos "vidéos d'intégration". Notre capacité de "texte-à-vidéo" transforme les scripts en contenu "vidéo animé" dynamique de manière efficace.
HeyGen propose-t-il des modèles pour une production rapide de vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen propose une bibliothèque de "modèles vidéo préfabriqués" pour accélérer votre processus de "créateur de vidéos d'intégration des employés". Ces modèles, combinés avec des "flux de travail automatisés" et un "montage basé sur le navigateur", permettent une création rapide de "vidéos d'intégration" professionnelles pour améliorer la "rétention des employés".