Offrez des vidéos d'intégration personnalisées qui captivent les nouvelles recrues. Améliorez la rétention des employés et la culture d'entreprise en utilisant des avatars AI réalistes pour des introductions percutantes.

Créez une vidéo animée de 45 secondes présentant notre culture d'entreprise aux nouveaux employés, mettant en avant les valeurs clés et l'esprit d'équipe. Cette vidéo d'intégration engageante doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs, accompagné d'une voix off générée par AI chaleureuse, offrant une première impression accueillante pour nos nouvelles recrues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour l'intégration des employés expliquant comment naviguer sur notre plateforme de communication interne. Ce guide clair et concis pour les nouveaux employés doit utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude, avec des visuels professionnels et des sous-titres clairs pour l'accessibilité, démontrant qu'aucune compétence n'est nécessaire pour créer un contenu de formation efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes inspirante pour les nouvelles recrues mettant en avant les avantages uniques et les opportunités de croissance au sein de notre entreprise, conçue pour renforcer la rétention des employés. Cette vidéo doit tirer parti des modèles vidéo préfabriqués des Modèles & scènes de HeyGen et incorporer des séquences d'archives positives de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, présentées avec un style visuel énergique et une musique de fond encourageante.
Exemple de Prompt 3
Créez un message de bienvenue personnalisé de 20 secondes pour chaque nouvelle recrue, directement de la part d'un chef d'équipe, en utilisant la plateforme AI générative de HeyGen. Cette vidéo chaleureuse et professionnelle, avec un avatar AI réaliste prononçant un message personnalisé généré par la génération de voix off, fera en sorte que chaque nouvel employé se sente spécialement reconnu lors de son processus d'intégration.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration des Employés

Transformez votre intégration des employés avec un contenu vidéo dynamique et personnalisé. Créez sans effort des expériences engageantes qui accueillent les nouveaux membres de l'équipe et renforcent la rétention.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo préfabriqués et de scènes, conçus pour lancer facilement vos vidéos d'intégration des employés.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message Personnalisé
Personnalisez facilement votre vidéo en ajoutant votre script. Utilisez la génération de voix off avancée pour donner vie à votre contenu, garantissant une expérience claire et engageante pour les nouveaux employés.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre contenu d'intégration reflète constamment votre culture d'entreprise distincte.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Terminez la création de votre vidéo en utilisant le redimensionnement du format d'image et les exportations pour préparer votre contenu de haute qualité, développé sur notre plateforme AI générative, pour tout canal de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture et la Vision de l'Entreprise

.

Inspirez les nouveaux membres de l'équipe avec des vidéos captivantes qui communiquent efficacement la mission, les valeurs et la culture dynamique de votre entreprise dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos d'intégration des employés" engageantes sans effort, même sans "compétences nécessaires". Notre "plateforme AI générative" simplifie tout le processus, rendant l'"intégration" des nouveaux employés une expérience fluide.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration HeyGen pour refléter notre culture d'entreprise ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des "vidéos personnalisées" qui s'alignent parfaitement avec votre "culture d'entreprise" grâce à une personnalisation de la marque, des logos et des couleurs. Cela garantit que vos "nouveaux employés" se sentent connectés dès le premier jour.

Quelles fonctionnalités alimentées par AI HeyGen offre-t-il pour le contenu d'intégration ?

HeyGen utilise des "fonctionnalités avancées alimentées par AI" comme les "avatars AI" et la "voix off générée par AI" pour donner vie à vos "vidéos d'intégration". Notre capacité de "texte-à-vidéo" transforme les scripts en contenu "vidéo animé" dynamique de manière efficace.

HeyGen propose-t-il des modèles pour une production rapide de vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque de "modèles vidéo préfabriqués" pour accélérer votre processus de "créateur de vidéos d'intégration des employés". Ces modèles, combinés avec des "flux de travail automatisés" et un "montage basé sur le navigateur", permettent une création rapide de "vidéos d'intégration" professionnelles pour améliorer la "rétention des employés".

