Générateur de Vidéos d'Intégration des Employés : Vidéos AI Rapides et Faciles
Simplifiez la création de vidéos pour les nouvelles recrues en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre formation en quelques minutes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de 60 secondes pour les responsables RH, visant à introduire la culture d'entreprise aux employés à distance. Le style visuel doit être chaleureux, accueillant et diversifié, avec des "personnages animés" engageants dans des "modèles et scènes" professionnellement conçus. L'audio nécessite une voix off amicale et rassurante pour articuler les valeurs fondamentales et promouvoir un sentiment d'appartenance, rendant ces "vidéos d'intégration" vraiment percutantes.
Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour les chefs de département expliquant un nouvel outil ou processus spécifique à leur équipe. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et concis avec un texte à l'écran bien visible, transformant des informations complexes en éléments "texte en vidéo", complétés par des séquences vidéo professionnelles de la "bibliothèque de médias/stock support" de HeyGen. L'audio doit être informatif et autoritaire, rendant cette "formation d'intégration" engageante et facile à suivre.
Imaginez un guide complet de 75 secondes pour les entreprises mondiales, conçu comme un exemple de "créateur de vidéos d'intégration" pour accueillir les équipes internationales. Le style visuel doit être professionnel et élégant, mettant en valeur des arrière-plans diversifiés pour transmettre l'inclusivité. Exploitez la puissante "génération de voix off" de HeyGen pour fournir un audio clair et adaptable dans plusieurs langues, complété par des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, garantissant que chaque nouvel employé comprend efficacement le matériel de "formation d'intégration".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation d'Intégration Globale.
Produisez rapidement des modules de vidéos d'intégration complets pour former efficacement les nouvelles recrues dans divers lieux et langues.
Améliorer l'Engagement des Nouvelles Recrues.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques et personnalisées qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration des employés percutantes en offrant une large gamme de modèles de vidéos préfabriqués. Vous pouvez facilement sélectionner un modèle et le personnaliser pour produire rapidement un contenu d'intégration professionnel et engageant, simplifiant ainsi considérablement la création de vidéos.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration personnalisées ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos d'intégration reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs sur mesure, et ajuster les scènes et le contenu pour créer des expériences d'intégration des nouvelles recrues personnalisées et efficaces.
HeyGen peut-il générer des vidéos d'intégration AI avec des avatars réalistes ?
Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'intégration AI de haute qualité avec des avatars AI réalistes. Ces personnages animés avancés peuvent transmettre votre message de manière cohérente, faisant de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration AI efficace pour engager les nouvelles recrues.
Comment HeyGen facilite-t-il la transformation de scripts en vidéos de formation d'intégration professionnelles ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer leurs scripts en vidéos de formation d'intégration captivantes avec facilité. Il vous suffit de créer votre script, et les capacités de texte en vidéo de HeyGen généreront une voix off et un contenu visuel, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'intégration professionnelles.