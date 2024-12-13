Générateur de Vidéos d'Intégration des Employés : Vidéos AI Rapides et Faciles

Simplifiez la création de vidéos pour les nouvelles recrues en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre formation en quelques minutes.

Créez une vidéo de bienvenue dynamique de 45 secondes pour les nouvelles recrues dans une startup technologique dynamique. La vidéo doit adopter un style visuel énergique et moderne avec des transitions rapides, avec une voix off amicale et professionnelle pour donner un ton optimiste. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les membres clés de l'équipe, rendant l'expérience "d'intégration des nouvelles recrues" engageante et personnelle dès le premier jour.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 60 secondes pour les responsables RH, visant à introduire la culture d'entreprise aux employés à distance. Le style visuel doit être chaleureux, accueillant et diversifié, avec des "personnages animés" engageants dans des "modèles et scènes" professionnellement conçus. L'audio nécessite une voix off amicale et rassurante pour articuler les valeurs fondamentales et promouvoir un sentiment d'appartenance, rendant ces "vidéos d'intégration" vraiment percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour les chefs de département expliquant un nouvel outil ou processus spécifique à leur équipe. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et concis avec un texte à l'écran bien visible, transformant des informations complexes en éléments "texte en vidéo", complétés par des séquences vidéo professionnelles de la "bibliothèque de médias/stock support" de HeyGen. L'audio doit être informatif et autoritaire, rendant cette "formation d'intégration" engageante et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un guide complet de 75 secondes pour les entreprises mondiales, conçu comme un exemple de "créateur de vidéos d'intégration" pour accueillir les équipes internationales. Le style visuel doit être professionnel et élégant, mettant en valeur des arrière-plans diversifiés pour transmettre l'inclusivité. Exploitez la puissante "génération de voix off" de HeyGen pour fournir un audio clair et adaptable dans plusieurs langues, complété par des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, garantissant que chaque nouvel employé comprend efficacement le matériel de "formation d'intégration".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration des Employés

Créez sans effort des vidéos d'intégration engageantes et professionnelles qui accueillent les nouvelles recrues et simplifient leur intégration avec des modèles personnalisables et des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu d'intégration. Exploitez notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script pour convertir instantanément votre texte en une narration visuelle pour vos nouvelles recrues.
2
Step 2
Personnalisez avec des Modèles
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos préfabriqués conçus pour l'intégration. Personnalisez les scènes, les arrière-plans et les éléments pour les aligner avec la marque et le message de votre entreprise.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off
Générez des voix off naturelles dans plusieurs langues en utilisant notre capacité avancée de génération de voix off, garantissant une communication claire et une accessibilité pour votre équipe mondiale.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, choisissez votre format d'image préféré, puis exportez-la facilement et partagez-la sur vos plateformes internes ou directement avec vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser des Messages de Bienvenue Engagés

.

Créez des vidéos de bienvenue inspirantes et informatives avec l'AI, faisant en sorte que les nouvelles recrues se sentent valorisées et rapidement intégrées dans la culture de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration des employés percutantes en offrant une large gamme de modèles de vidéos préfabriqués. Vous pouvez facilement sélectionner un modèle et le personnaliser pour produire rapidement un contenu d'intégration professionnel et engageant, simplifiant ainsi considérablement la création de vidéos.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration personnalisées ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos d'intégration reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs sur mesure, et ajuster les scènes et le contenu pour créer des expériences d'intégration des nouvelles recrues personnalisées et efficaces.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'intégration AI avec des avatars réalistes ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'intégration AI de haute qualité avec des avatars AI réalistes. Ces personnages animés avancés peuvent transmettre votre message de manière cohérente, faisant de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration AI efficace pour engager les nouvelles recrues.

Comment HeyGen facilite-t-il la transformation de scripts en vidéos de formation d'intégration professionnelles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer leurs scripts en vidéos de formation d'intégration captivantes avec facilité. Il vous suffit de créer votre script, et les capacités de texte en vidéo de HeyGen généreront une voix off et un contenu visuel, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'intégration professionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo