Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour l'Employé du Mois, conçue pour les communications internes afin de renforcer le moral de l'équipe. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et entraînant avec une musique de fond inspirante, complétée par une voix off claire générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, mettant en avant les réalisations du lauréat.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un modèle de vidéo de 45 secondes captivant pour mettre en lumière un employé, destiné aux collègues et aux responsables de département, en présentant le récipiendaire avec un style visuel moderne et épuré et une touche personnelle. Utilisez un avatar AI engageant de la capacité d'avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages personnalisés, avec une musique de fond subtile pour maintenir l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les annonces à l'échelle de l'entreprise et le partage sur les réseaux sociaux qui célèbre le succès des employés. Cette pièce dynamique et visuellement riche doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels professionnels et être optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, accompagnée d'une musique optimiste et de messages clairs pour créer un contenu engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes pour la remise de prix aux employés avec un style visuel élégant et professionnel, destinée aux dirigeants et aux équipes directes pour reconnaître formellement l'excellence. La vidéo doit inclure une musique de fond inspirante et utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que les réalisations clés sont clairement communiquées, renforçant le message délivré à travers des modèles et des scènes personnalisables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéo pour l'employé du mois

Créez facilement des vidéos engageantes pour l'Employé du Mois, célébrant les réalisations et renforçant le moral de l'équipe avec des outils alimentés par l'IA et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre reconnaissance en choisissant parmi une variété de modèles professionnels, y compris un "Modèle de Mise en Lumière d'un Employé", pour concevoir rapidement votre vidéo en utilisant notre vaste bibliothèque de "Modèles et scènes".
2
Step 2
Personnalisez votre Message
Personnalisez votre vidéo en ajoutant du texte, des photos et des séquences. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour transmettre des "messages personnalisés" sincères à votre employé célébré.
3
Step 3
Intégrez des Éléments AI
Donnez vie à votre vidéo en ajoutant des "avatars AI" réalistes ou en utilisant la "génération de voix off" pour narrer les réalisations et exprimer votre gratitude, ajoutant une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez la création de votre vidéo pour l'employé du mois et "partagez-la sur les plateformes". Utilisez le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour divers canaux de médias sociaux et communications internes.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Engagement et la Rétention des Employés

Utilisez des vidéos de reconnaissance alimentées par l'IA pour augmenter l'engagement des employés et améliorer la rétention grâce à l'appréciation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos percutantes pour l'Employé du Mois ?

HeyGen agit comme un "créateur de vidéo pour l'employé du mois" intuitif, en utilisant des "modèles alimentés par l'IA" et un puissant "créateur de vidéo en ligne" pour vous aider à "créer" facilement un "contenu engageant". Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une vidéo professionnelle, simplifiant votre processus de reconnaissance pour les "vidéos de l'Employé du Mois".

Puis-je personnaliser entièrement le "Modèle de Mise en Lumière d'un Employé" pour correspondre à l'identité de marque de notre entreprise ?

Absolument. HeyGen propose des "modèles personnalisables", y compris un "Modèle de Mise en Lumière d'un Employé" dédié, vous permettant de personnaliser entièrement les "polices, mises en page et schémas de couleurs". Vous pouvez facilement appliquer les "contrôles de marque" spécifiques de votre entreprise pour vous assurer que vos vidéos de reconnaissance s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour délivrer des messages personnalisés dans les vidéos de reconnaissance ?

HeyGen améliore considérablement les "messages personnalisés" grâce à ses capacités avancées. Vous pouvez utiliser des "avatars AI" réalistes pour présenter votre message ou générer des "voix off AI" au son naturel à partir de texte, rendant chaque reconnaissance unique et percutante pour les "membres de l'équipe".

Comment HeyGen peut-il aider à renforcer le moral de l'équipe et à partager efficacement la reconnaissance des employés sur les plateformes ?

HeyGen est conçu pour "Renforcer le Moral de l'Équipe" en facilitant la production de "contenu engageant" de haute qualité pour la "reconnaissance". Une fois créées, vos vidéos de reconnaissance peuvent être redimensionnées et exportées pour un partage fluide "sur les plateformes", assurant une reconnaissance et une appréciation généralisées au sein de votre organisation.

