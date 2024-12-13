Créateur de Vidéos pour le Cycle de Vie des Employés : Stimulez l'Engagement & la Rétention

Créez une vidéo de bienvenue personnalisée de 60 secondes pour les nouveaux employés, en utilisant un avatar AI pour délivrer un message chaleureux et les informations essentielles du premier jour. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais amical avec une voix off claire et engageante, ciblant les nouvelles recrues et les équipes RH cherchant à améliorer leur processus d'intégration.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo de marque employeur captivante de 90 secondes destinée aux candidats potentiels et aux équipes d'acquisition de talents, mettant en valeur la culture de votre entreprise à travers des scènes dynamiques et des témoignages d'employés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel vibrant et inspirant, complété par une musique de fond énergique, générant des récits de manière fluide à partir de scripts grâce au texte-à-vidéo.
Produisez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes expliquant une nouvelle politique de l'entreprise, conçue pour tous les employés existants. La vidéo doit maintenir un style visuel clair et informatif avec des graphiques minimalistes et une narration professionnelle, assurant une compréhension maximale avec des sous-titres automatiques et en utilisant la bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll pertinentes.
Créez une vidéo de célébration de 30 secondes reconnaissant une étape importante d'un employé ou une réussite d'équipe, ciblant tous les employés et la direction pour renforcer la satisfaction et la rétention des employés. Cette vidéo doit présenter un style visuel optimiste avec des couleurs vives et une musique joyeuse, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, et rapide à assembler à partir des divers modèles et scènes de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour le Cycle de Vie des Employés

Rationalisez vos communications RH et améliorez l'engagement des employés à chaque étape, de l'intégration au départ, avec du contenu vidéo dynamique et personnalisé.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre message pour l'intégration ou la formation des employés. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer facilement vos mots en contenu vidéo captivant.
2
Step 2
Choisissez un Modèle et une Marque
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour les RH. Appliquez votre identité d'entreprise en utilisant des contrôles de personnalisation de marque (logo, couleurs), garantissant que chaque vidéo reflète le style unique de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes qui délivrent votre message de manière dynamique. Cela humanise vos communications internes et augmente l'engagement, rendant votre contenu mémorable.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité à tous les employés. Exportez facilement votre vidéo de communication interne terminée, prête pour une large distribution sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Marque Employeur et le Recrutement

Produisez du contenu vidéo convaincant pour les efforts de marque employeur et d'acquisition de talents, attirant les meilleurs talents en mettant efficacement en valeur la culture et les valeurs de l'entreprise.

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos du cycle de vie des employés et notre marque employeur ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer facilement des vidéos engageantes pour le cycle de vie des employés, de l'intégration au départ. Utilisez des avatars AI et des options de personnalisation de marque pour produire du contenu vidéo professionnel et de marque qui renforce votre marque employeur et la culture de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos RH convaincantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos RH avec des fonctionnalités puissantes alimentées par l'AI, comme la génération de texte-à-vidéo et une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Cela vous permet de produire rapidement des modèles animés de haute qualité pour la communication interne et la formation sans compétences étendues en montage vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées pour les nouveaux employés ?

Absolument. La plateforme de HeyGen est idéale pour créer des vidéos de bienvenue personnalisées et des vidéos d'intégration complètes. Profitez des modèles vidéo, de la personnalisation complète et de votre identité d'entreprise pour que chaque nouvel employé se sente valorisé et informé dès le début.

HeyGen est-il une plateforme intuitive pour la création de vidéos de communication interne de tous types ?

Oui, HeyGen sert de monteur vidéo en ligne intuitif conçu pour que quiconque puisse créer du contenu vidéo professionnel. Générez facilement des flux de travail vidéo pour le contenu des employés, des annonces à la formation, avec des modèles préfabriqués et des fonctionnalités d'animation robustes, sans expérience préalable en vidéo.

