Créateur de Vidéos pour le Cycle de Vie des Employés : Stimulez l'Engagement & la Rétention
Transformez les RH avec des vidéos engageantes, de l'embauche au départ, grâce à une conversion texte-à-vidéo fluide.
Concevez une vidéo de marque employeur captivante de 90 secondes destinée aux candidats potentiels et aux équipes d'acquisition de talents, mettant en valeur la culture de votre entreprise à travers des scènes dynamiques et des témoignages d'employés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel vibrant et inspirant, complété par une musique de fond énergique, générant des récits de manière fluide à partir de scripts grâce au texte-à-vidéo.
Produisez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes expliquant une nouvelle politique de l'entreprise, conçue pour tous les employés existants. La vidéo doit maintenir un style visuel clair et informatif avec des graphiques minimalistes et une narration professionnelle, assurant une compréhension maximale avec des sous-titres automatiques et en utilisant la bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll pertinentes.
Créez une vidéo de célébration de 30 secondes reconnaissant une étape importante d'un employé ou une réussite d'équipe, ciblant tous les employés et la direction pour renforcer la satisfaction et la rétention des employés. Cette vidéo doit présenter un style visuel optimiste avec des couleurs vives et une musique joyeuse, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, et rapide à assembler à partir des divers modèles et scènes de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez l'Apprentissage et le Développement des Employés.
Développez rapidement des cours de formation et des modules d'intégration percutants, garantissant que les nouveaux et les anciens employés acquièrent des compétences et des connaissances essentielles efficacement.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation interactives et captivantes, augmentant considérablement la participation des employés et améliorant la rétention des connaissances tout au long de leur carrière.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos du cycle de vie des employés et notre marque employeur ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer facilement des vidéos engageantes pour le cycle de vie des employés, de l'intégration au départ. Utilisez des avatars AI et des options de personnalisation de marque pour produire du contenu vidéo professionnel et de marque qui renforce votre marque employeur et la culture de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos RH convaincantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos RH avec des fonctionnalités puissantes alimentées par l'AI, comme la génération de texte-à-vidéo et une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Cela vous permet de produire rapidement des modèles animés de haute qualité pour la communication interne et la formation sans compétences étendues en montage vidéo.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées pour les nouveaux employés ?
Absolument. La plateforme de HeyGen est idéale pour créer des vidéos de bienvenue personnalisées et des vidéos d'intégration complètes. Profitez des modèles vidéo, de la personnalisation complète et de votre identité d'entreprise pour que chaque nouvel employé se sente valorisé et informé dès le début.
HeyGen est-il une plateforme intuitive pour la création de vidéos de communication interne de tous types ?
Oui, HeyGen sert de monteur vidéo en ligne intuitif conçu pour que quiconque puisse créer du contenu vidéo professionnel. Générez facilement des flux de travail vidéo pour le contenu des employés, des annonces à la formation, avec des modèles préfabriqués et des fonctionnalités d'animation robustes, sans expérience préalable en vidéo.