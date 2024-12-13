Générateur de Cycle de Vie des Employés : Maîtrisez Votre Parcours RH

Améliorez l'expérience des employés et stimulez la rétention des talents tout au long du cycle de vie, en utilisant facilement du contenu vidéo dynamique avec les modèles et scènes de HeyGen.

Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux professionnels des RH cherchant à comprendre les avantages d'un générateur de cycle de vie des employés pour rationaliser des processus tels que l'intégration. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des visualisations de données engageantes et une voix amicale et claire d'un avatar AI. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de contenu pour ces sujets complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes de type témoignage pour les dirigeants d'entreprise et les stratèges RH, montrant comment un focus sur l'expérience des employés conduit à une meilleure rétention des employés. Cette vidéo doit adopter un style visuel inspirant et moderne avec une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle, illustrant des histoires de réussite liées à la gestion de la performance. Soulignez la facilité d'ajouter des visuels convaincants grâce au support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes conçue pour les consultants RH et les chefs d'équipe sur l'utilisation efficace des outils de cartographie du parcours des employés pour affiner la stratégie RH. La présentation visuelle doit être dynamique et épurée, utilisant des éléments de style infographique, avec un avatar AI direct et concis délivrant le message. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement des explications visuellement attrayantes, complétées par des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes dynamique et informative destinée aux spécialistes de l'acquisition de talents et aux généralistes RH, démontrant comment l'optimisation des phases de recrutement et d'intégration dans le cycle de vie des employés améliore la rétention globale des talents. Le style visuel et audio doit être lumineux et positif, avec des démonstrations étape par étape et une musique de fond optimiste. Montrez comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut rapidement générer du contenu engageant, et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour une diffusion multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Cycle de Vie des Employés

Révolutionnez votre stratégie RH en créant facilement des vidéos dynamiques sur le cycle de vie des employés qui améliorent l'expérience des employés, du recrutement à la rétention.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle professionnel de notre bibliothèque diversifiée, conçu pour aborder des étapes spécifiques du cycle de vie des employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez un avatar AI pour servir de présentateur virtuel, apportant une touche humaine à votre contenu vidéo et améliorant l'expérience globale des employés.
3
Step 3
Ajoutez Votre Script
Saisissez votre script, et notre fonctionnalité de texte-à-vidéo créera automatiquement une narration et des visuels engageants, soutenant efficacement le développement des employés.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, y compris logos et couleurs, pour assurer la cohérence de la marque. Exportez votre vidéo finale pour une distribution fluide aux professionnels des RH.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Marketing de Recrutement

.

Attirez les meilleurs talents et renforcez la marque employeur avec du contenu vidéo dynamique pour des campagnes de recrutement convaincantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience du cycle de vie des employés ?

HeyGen permet aux professionnels des RH de créer du contenu vidéo engageant pour chaque étape du parcours des employés, du recrutement dynamique et de l'intégration au développement continu et à la rétention des talents. Utilisez des avatars AI et des modèles et scènes personnalisables pour offrir des communications cohérentes et professionnelles qui élèvent l'expérience globale des employés.

Quel rôle jouent les agents vidéo AI dans l'amélioration de l'expérience des employés ?

Les agents vidéo AI propulsés par HeyGen simplifient la communication en délivrant des messages personnalisés pour le recrutement, l'intégration, la gestion de la performance et les initiatives d'engagement. Cette approche innovante améliore considérablement l'expérience des employés en fournissant des informations cohérentes et de haute qualité de manière efficace tout au long du cycle de vie des employés.

HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer un contenu stratégique RH efficace ?

Absolument. HeyGen fournit les outils pour transformer une stratégie RH complexe en contenu vidéo captivant avec facilité. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et les contrôles de marque pour produire des vidéos professionnelles qui soutiennent le développement des employés, favorisent un engagement plus fort et renforcent votre stratégie de rétention des talents.

HeyGen propose-t-il un générateur de cycle de vie des employés pour différentes étapes ?

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un 'générateur' traditionnel qui automatise les décisions, HeyGen agit comme une plateforme de création de contenu puissante qui génère divers contenus vidéo pour toutes les étapes du cycle de vie des employés. Il offre des avatars AI, la génération de voix off, et des modèles et scènes personnalisables pour produire rapidement des vidéos percutantes pour l'intégration, la gestion de la performance, le développement, et au-delà.

