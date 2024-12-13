Votre Créateur de Vidéos de Formation pour Employés pour une Formation Rapide
Créez facilement des vidéos de formation engageantes. Profitez de notre créateur de vidéos par glisser-déposer avec des modèles et des scènes personnalisables pour une production rapide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes conçue pour que les managers présentent efficacement les nouveaux membres de l'équipe aux flux de travail départementaux. Utilisez un style visuel dynamique avec une bande sonore entraînante, en tirant parti des modèles de vidéos de formation de HeyGen et de la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour produire rapidement un contenu soigné.
Produisez une vidéo de formation commerciale concise de 30 secondes pour les membres de l'équipe, offrant un rappel rapide des dernières fonctionnalités du produit. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec une narration concise, enrichie par les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels percutants.
Créez une vidéo tutorielle de 75 secondes pour le personnel de support informatique interne, démontrant un nouveau processus d'installation de logiciel étape par étape. Employez un style visuel détaillé et clair avec une narration calme et explicative, en veillant à ce que la vidéo soit optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen, ainsi qu'à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Programmes d'Apprentissage pour Employés Complets.
Produisez et distribuez efficacement un plus grand volume de cours de formation diversifiés, élargissant l'accessibilité des connaissances à tous les employés.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation hautement interactives et mémorables, augmentant significativement la participation des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour employés ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de scripts. Sa plateforme intuitive agit comme un puissant créateur de vidéos de formation, vous aidant à produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos employés.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation pour des besoins d'apprentissage spécifiques ?
Absolument, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation. Vous pouvez utiliser divers modèles de vidéos de formation, intégrer la génération de voix off et ajouter des sous-titres, garantissant que vos vidéos tutoriels sont adaptées et accessibles à tous les employés.
Quels types de vidéos d'apprentissage pour employés puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos d'apprentissage pour employés, y compris des vidéos d'intégration, des vidéos de formation commerciale et des vidéos tutoriels complètes. Le créateur de vidéos par glisser-déposer facilite la production de contenus diversifiés pour vos employés.
HeyGen convient-il à toutes les entreprises ayant besoin de vidéos de formation ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'apprentissage pour employés idéal pour les entreprises de toutes tailles, conçu pour créer des vidéos de formation efficacement. Ses fonctionnalités, comme le support de la bibliothèque de médias et les contrôles de marque, garantissent que votre expérience d'édition vidéo est fluide et professionnelle pour tous les employés.