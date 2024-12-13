Votre Créateur de Vidéos de Formation pour Employés pour une Formation Rapide

Créez facilement des vidéos de formation engageantes. Profitez de notre créateur de vidéos par glisser-déposer avec des modèles et des scènes personnalisables pour une production rapide.

Créez une vidéo de formation de 60 secondes pour les nouveaux employés, présentant la culture d'entreprise et les valeurs fondamentales. Le style visuel et audio doit être professionnel et accueillant, avec un avatar AI engageant qui délivre une voix off claire pour expliquer les concepts clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes conçue pour que les managers présentent efficacement les nouveaux membres de l'équipe aux flux de travail départementaux. Utilisez un style visuel dynamique avec une bande sonore entraînante, en tirant parti des modèles de vidéos de formation de HeyGen et de la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour produire rapidement un contenu soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation commerciale concise de 30 secondes pour les membres de l'équipe, offrant un rappel rapide des dernières fonctionnalités du produit. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec une narration concise, enrichie par les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels percutants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle de 75 secondes pour le personnel de support informatique interne, démontrant un nouveau processus d'installation de logiciel étape par étape. Employez un style visuel détaillé et clair avec une narration calme et explicative, en veillant à ce que la vidéo soit optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen, ainsi qu'à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissage pour Employés

Créez rapidement et facilement des vidéos de formation engageantes et efficaces pour vos employés, transformant la manière dont votre équipe apprend et se développe.

1
Step 1
Créez le Contenu de Votre Vidéo de Formation
Commencez par saisir votre script ou en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos de formation pour structurer rapidement votre contenu pour un apprentissage efficace des employés.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Améliorez l'engagement avec une voix off générée automatiquement.
3
Step 3
Appliquez une Marque Professionnelle et des Sous-titres
Affinez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, en ajoutant des logos et des couleurs personnalisées. Assurez l'accessibilité pour tous les employés en incluant des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo de formation pour employés terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour une intégration fluide dans votre système de gestion de l'apprentissage ou sur les plateformes de partage.

Cas d'Utilisation

Rationalisez l'Éducation et la Formation Spécialisées

Simplifiez des sujets complexes comme les sujets médicaux, en fournissant un contenu éducatif plus clair et plus efficace pour la formation spécialisée des employés dans le secteur de la santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour employés ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de scripts. Sa plateforme intuitive agit comme un puissant créateur de vidéos de formation, vous aidant à produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos employés.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation pour des besoins d'apprentissage spécifiques ?

Absolument, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation. Vous pouvez utiliser divers modèles de vidéos de formation, intégrer la génération de voix off et ajouter des sous-titres, garantissant que vos vidéos tutoriels sont adaptées et accessibles à tous les employés.

Quels types de vidéos d'apprentissage pour employés puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos d'apprentissage pour employés, y compris des vidéos d'intégration, des vidéos de formation commerciale et des vidéos tutoriels complètes. Le créateur de vidéos par glisser-déposer facilite la production de contenus diversifiés pour vos employés.

HeyGen convient-il à toutes les entreprises ayant besoin de vidéos de formation ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'apprentissage pour employés idéal pour les entreprises de toutes tailles, conçu pour créer des vidéos de formation efficacement. Ses fonctionnalités, comme le support de la bibliothèque de médias et les contrôles de marque, garantissent que votre expérience d'édition vidéo est fluide et professionnelle pour tous les employés.

