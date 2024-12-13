Créateur de Vidéos du Manuel de l'Employé : Améliorez la Conformité et l'Engagement
Rationalisez les mises à jour de politique et la formation RH avec des vidéos engageantes créées instantanément grâce aux avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de mise à jour de politique de 60 secondes destinée à tous les employés existants, mettant l'accent sur les changements critiques au sein du manuel de l'employé pour assurer la conformité à l'échelle de l'entreprise. La présentation visuelle doit être professionnelle et directe, utilisant des animations de style infographique pour plus de clarté, associées à une génération de voix off calme et autoritaire et des sous-titres pour l'accessibilité, rendant les 'vidéos de politique' complexes compréhensibles pour la 'communication interne'.
Concevez une vidéo de formation engageante de 30 secondes pour les employés nécessitant des rappels spécifiques de modules des 'vidéos du manuel de l'employé', en se concentrant sur un flux de travail ou un processus particulier. Employez un style visuel dynamique et rapide avec des coupes rapides et des éléments animés engageants choisis dans la bibliothèque de médias/stock, complétés par une voix off énergique. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen peut aider les équipes RH à 'rationaliser les flux de travail' en produisant rapidement des 'vidéos de formation' ciblées.
Créez une vidéo convaincante de 50 secondes présentant les valeurs fondamentales et la culture de l'entreprise, dérivée du contenu du 'créateur de vidéos du manuel de l'employé', destinée aux nouveaux employés et aux candidats potentiels pour favoriser un fort sentiment d'appartenance. L'esthétique visuelle et audio doit être inspirante et chaleureuse, incorporant des séquences aspirantes et une voix amicale et invitante. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, transformant des scripts simples via le texte-à-vidéo en pièces de 'communication interne' percutantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Améliorez la manière dont les employés interagissent avec et retiennent les informations critiques des vidéos du manuel et de politique en utilisant du contenu piloté par l'AI.
Élargissez la Formation et l'Intégration Interne.
Générez un éventail plus large de vidéos d'intégration et de conformité, garantissant que tous les employés accèdent facilement aux informations essentielles, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos du manuel de l'employé ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos intuitif pour le manuel de l'employé, permettant aux équipes RH de transformer rapidement des politiques complexes en vidéos d'intégration engageantes. Avec des outils alimentés par l'AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez facilement produire des vidéos de formation professionnelles et des mises à jour de politique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de politique ?
HeyGen offre une personnalisation étendue des éléments visuels, y compris des avatars AI et des options de voix off naturelle pour donner vie à vos vidéos de politique. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs d'entreprise, assurant une communication interne cohérente.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer d'autres types de vidéos de formation RH ?
Absolument, HeyGen est un outil d'édition vidéo polyvalent qui rationalise les flux de travail pour divers contenus RH, y compris des vidéos d'intégration complètes et des formations de conformité. Exploitez les modèles et une bibliothèque de médias pour créer un contenu visuel engageant pour votre équipe.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et un rendu professionnel pour les vidéos de communication interne ?
HeyGen assure un rendu professionnel pour vos vidéos de communication interne en offrant des sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect. Cela permet aux équipes RH de distribuer efficacement des vidéos de politique de haute qualité et accessibles sur diverses plateformes.