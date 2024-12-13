Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouvelles recrues, conçue pour présenter les sections essentielles du manuel de l'employé. Le style visuel doit être moderne et convivial, utilisant des couleurs vives et des graphismes épurés, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix d'avatar AI claire et amicale. Cette vidéo utilise les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer efficacement le contenu clé des 'vidéos d'intégration' du 'manuel de l'employé' en une introduction engageante.

