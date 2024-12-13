Générateur de Vidéos Guide pour Employés : Formation Rapide et Assistée par l'IA

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour les employés avec la fonction de transformation de texte en vidéo, améliorant l'intégration et la rétention des connaissances.

Imaginez créer une vidéo guide de 60 secondes pour les nouveaux employés rejoignant des équipes à distance, avec une voix off professionnelle mais amicale, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes, idéale pour les employés existants ayant besoin de guides de processus rapides, présentée avec un style visuel épuré et énergique et des voix off dynamiques générées par l'IA grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide utilisateur étape par étape de 30 secondes pour les chefs de département, mettant en avant une esthétique moderne et aux couleurs de l'entreprise, facilement généré à partir de documents textuels existants grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 90 secondes pour tous les employés mondiaux, axée sur la rétention des connaissances, en utilisant un style visuel accessible avec des éléments animés et les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure compréhension dans diverses langues.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Guide pour Employés

Créez facilement des vidéos guide pour employés engageantes et précises en utilisant notre plateforme assistée par l'IA pour améliorer la formation et la documentation.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par entrer votre script et utilisez la capacité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour créer instantanément du contenu visuel pour une intégration efficace des employés.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars et Voix IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre contenu, améliorant la clarté avec des voix off de haute qualité générées par l'IA, adaptées à vos vidéos de formation.
3
Step 3
Personnalisez avec l'Image de Marque
Appliquez l'image de marque personnalisée de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant l'éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer pour que votre documentation s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Guides
Finalisez votre documentation vidéo en ajoutant des sous-titres/captions automatiques, puis exportez facilement dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide et une meilleure rétention des connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Guides et la Documentation Complexes

Transformez des politiques d'entreprise complexes ou des procédures techniques en documentations vidéo claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'adhésion des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation créatives pour les employés ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des modèles de vidéos de formation personnalisables et des voix off générées par l'IA. Vous pouvez même générer des scripts automatiquement et appliquer une image de marque personnalisée pour maintenir une apparence cohérente de votre contenu.

HeyGen peut-il être utilisé pour une documentation vidéo efficace et des guides pratiques ?

Oui, HeyGen est un générateur idéal de vidéos guide pour employés, permettant la création de documentations vidéo claires et de guides utilisateur étape par étape. Son éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer et ses avatars IA simplifient la production de vidéos explicatives informatives.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo ?

HeyGen propose une conversion robuste de texte en vidéo et des voix off générées par l'IA, ainsi que des options pour localiser les vidéos pour des équipes mondiales diverses. Vous pouvez également enrichir le contenu avec des fonctionnalités comme la capture vidéo d'écran pour créer des explications complètes.

HeyGen est-il adapté pour améliorer la rétention des connaissances au sein des équipes à distance ?

Absolument, la plateforme d'IA générative de HeyGen est parfaitement adaptée pour créer des documentations vidéo percutantes et des matériaux d'intégration des employés, améliorant ainsi la rétention des connaissances pour les équipes à distance. Son format accessible assure un apprentissage cohérent, quel que soit l'emplacement.

