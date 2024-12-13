Créateur de Vidéos d'Engagement des Employés : Créez un Contenu Impactant
Boostez le moral et favorisez la connexion avec une plateforme alimentée par l'IA. Générez facilement des vidéos d'engagement des employés dynamiques en utilisant des avatars AI.
Imaginez une vidéo professionnelle de "communications internes" de 60 secondes destinée à tous les employés existants, conçue pour annoncer une réalisation majeure de l'entreprise ou une initiative à venir. Le style visuel doit être élégant et corporatif, utilisant des "avatars AI" réalistes pour délivrer les messages clés avec un ton confiant, soutenu par une "Génération de voix off" claire et autoritaire pour transmettre efficacement les mises à jour importantes et favoriser les "vidéos d'engagement des employés".
Développez une "vidéo animée" de 30 secondes pour célébrer des équipes spécifiques, mettant en avant les succès récents de projets ou les jalons d'équipe. Le style visuel doit être ludique et énergique, incorporant des graphiques amusants et des animations engageantes de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock", synchronisés avec une piste de fond dynamique et des "Sous-titres/légendes" concis pour s'assurer que chaque membre de l'équipe profite de cette rapide reconnaissance d'un "créateur de vidéos d'engagement des employés".
Que diriez-vous d'un segment informatif de "vidéos de formation" de 50 secondes pour des membres d'équipe spécifiques, offrant un conseil rapide ou une meilleure pratique directement d'un expert en la matière ? Cette vidéo devrait adopter un style visuel propre et direct, principalement piloté par "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer efficacement le contenu écrit en une présentation soignée, accompagnée d'une "Génération de voix off" calme et claire de l'"AI video maker" pour améliorer la compréhension.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés.
Améliorez les expériences d'apprentissage pour votre personnel, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'IA.
Rationalisez l'Apprentissage et le Développement Internes.
Développez et distribuez rapidement une gamme plus large de cours internes, rendant l'apprentissage accessible et engageant pour tous les employés de l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos d'engagement des employés ?
HeyGen vous permet d'élever votre production créative pour les vidéos d'engagement des employés en exploitant les capacités avancées de l'AI video maker. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéos, générer des voix off professionnelles et utiliser des avatars AI pour donner vie à vos messages, rendant le processus de création vidéo efficace et inspirant.
Quels types de vidéos de communication interne puis-je créer avec HeyGen ?
Avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, vous pouvez créer sans effort une large gamme de vidéos de communication interne, y compris des vidéos d'intégration engageantes, des vidéos de formation complètes et des vidéos dynamiques de culture d'entreprise. Son éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer et ses modèles de vidéos prêts à l'emploi simplifient la production de contenu pour divers besoins organisationnels.
HeyGen permet-il une cohérence de marque dans les vidéos avec des avatars AI ?
Absolument, HeyGen prend en charge des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos maintiennent une identité de marque cohérente, même avec des avatars AI. Vous pouvez facilement intégrer les logos et les couleurs de votre entreprise, garantissant que chaque vidéo d'engagement des employés reflète votre esthétique d'entreprise unique.
Comment l'AI video maker de HeyGen aide-t-il les équipes RH à créer du contenu ?
Le créateur de vidéos d'engagement des employés de HeyGen simplifie la création de contenu pour les équipes RH en automatisant les tâches complexes. Des fonctionnalités comme la synthèse vocale AI, la génération de scripts et les modèles de vidéos personnalisables permettent aux professionnels des RH de produire rapidement des communications internes et des supports de formation de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.