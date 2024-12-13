Générateur de Vidéos d'Engagement des Employés : Boostez le Moral Instantanément
Exploitez notre plateforme alimentée par l'IA et nos modèles de vidéos professionnels pour créer rapidement des vidéos engageantes pour les employés avec une puissante fonctionnalité de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de reconnaissance des employés engageante de 45 secondes célébrant la réalisation exceptionnelle d'une équipe. Cette vidéo doit adopter un style visuel festif et inspirant, incorporant des graphiques vibrants et une musique de fond entraînante, tout en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie au message de reconnaissance.
Produisez une vidéo vibrante de 60 secondes sur la culture d'entreprise destinée aux nouvelles recrues et aux candidats potentiels, mettant en avant l'expérience diversifiée et authentique des employés. Le style visuel et audio doit être authentique et énergique, intégrant de courts témoignages d'employés livrés par les avatars IA de HeyGen pour souligner les valeurs clés et favoriser la connexion.
Développez un extrait de vidéo de formation concis de 20 secondes pour les employés, fournissant un conseil rapide sur une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et instructif avec des partages d'écran ciblés et une voix IA nette expliquant les étapes, améliorée par les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Améliorez les vidéos de formation et d'intégration internes avec l'IA pour améliorer significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans toute votre organisation.
Échelle des Communications et de l'Apprentissage Internes.
Produisez rapidement un volume plus élevé de communications et de contenus d'apprentissage internes pour atteindre efficacement tous les employés avec des messages cohérents et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'engagement de nos communications internes ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos d'engagement des employés, offrant un moteur créatif pour produire des vidéos véritablement engageantes. Exploitez nos modèles de vidéos professionnels et nos contrôles de marque pour garantir que vos communications internes résonnent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos IA intuitif pour un usage interne ?
HeyGen est un créateur de vidéos IA intuitif qui simplifie la création de contenu grâce à sa plateforme alimentée par l'IA. Notre éditeur glisser-déposer, associé à des avatars IA réalistes et à la synthèse vocale IA, permet à quiconque de produire facilement des vidéos professionnelles pour la formation ou l'intégration.
HeyGen peut-il aider à créer divers types de vidéos d'engagement des employés ?
Absolument, HeyGen est conçu pour soutenir une large gamme de vidéos d'engagement des employés, des vidéos de formation et d'intégration essentielles aux vidéos inspirantes sur la culture d'entreprise et la reconnaissance des employés. Utilisez notre plateforme flexible pour renforcer vos communications internes sans effort.
Comment les fonctionnalités de HeyGen garantissent-elles des vidéos internes de qualité professionnelle ?
HeyGen garantit des vidéos internes de qualité professionnelle grâce à sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos professionnels et à ses contrôles de marque robustes. Ajoutez des touches soignées avec des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et l'accès à une riche bibliothèque multimédia, le tout dans notre éditeur vidéo polyvalent.