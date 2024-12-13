Générateur de Vidéos de Formation à l'Engagement des Employés : Révélez le Potentiel de Votre Équipe

Créez facilement des vidéos de formation à l'engagement des employés percutantes en utilisant des avatars AI pour captiver votre personnel.

538/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique percutante de 60 secondes conçue pour les employés recherchant des stratégies concrètes pour l'engagement personnel et d'équipe. Les visuels doivent combiner des démonstrations dynamiques d'outils collaboratifs enregistrées à l'écran avec des graphiques animés captivants, le tout soutenu par une voix off claire, amicale et motivante. Soulignez comment les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen peuvent fournir un audio cohérent et de haute qualité pour toute vidéo de formation à l'engagement des employés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux professionnels de la formation et aux propriétaires d'entreprise explorant des solutions de formation efficaces. Cette vidéo doit présenter un montage rapide de divers scénarios de formation, de l'intégration au développement des compétences, avec une esthétique propre et professionnelle. La narration doit être persuasive et confiante, soulignant comment les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen accélèrent la création de contenu de formation professionnel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo perspicace de 50 secondes pour les organisations mondiales avec des effectifs diversifiés, en mettant l'accent sur la personnalisation du contenu de formation pour un impact maximal. La présentation visuelle doit être riche et inclusive, avec divers avatars AI parlant différentes langues, accompagnés de superpositions de texte proéminentes. Un ton calme et informatif doit guider le spectateur, illustrant comment HeyGen vous permet de personnaliser facilement les vidéos et d'assurer l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour une portée plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à l'Engagement des Employés

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour les employés avec notre plateforme alimentée par l'AI, simplifiant le contenu complexe en expériences d'apprentissage captivantes.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par générer facilement votre contenu de formation à partir d'un script, en utilisant notre conversion de texte en vidéo pour transformer votre texte en scènes vidéo engageantes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez un avatar AI diversifié pour présenter votre contenu et choisissez parmi diverses scènes et mises en page pour représenter visuellement vos messages clés, assurant un environnement d'apprentissage dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Éléments Personnalisés
Améliorez votre vidéo avec des voix off naturelles, en sélectionnant parmi diverses voix et langues pour transmettre votre message clairement et engager votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité et intégrez-la sans effort dans votre système de gestion de l'apprentissage ou plateforme de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos Inspirantes d'Engagement des Employés

.

Créez des vidéos engageantes et motivantes avec l'AI pour favoriser une culture de travail positive et renforcer la connexion et le moral des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à l'engagement des employés ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui vous aide à créer efficacement des vidéos de formation à l'engagement des employés captivantes. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour transformer votre contenu en modules de formation dynamiques et professionnels, augmentant la rétention des apprenants.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de formation efficace pour les RH ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de formation RH AI, simplifiant le processus de création. Avec des modèles de vidéos personnalisables et une conversion de texte en vidéo fluide, vous pouvez générer des vidéos didactiques de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation pour l'apprentissage en entreprise et l'intégration ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour les sessions d'apprentissage en entreprise et d'intégration. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des avatars AI, diverses voix off, et même les intégrer à votre LMS, garantissant des expériences de formation sur mesure et multilingues.

Puis-je convertir des supports de formation existants en vidéos avec HeyGen ?

Absolument. La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet de transformer facilement des PDF, PowerPoints et scripts en vidéos dynamiques. Intégrez des enregistrements d'écran, générez des scripts professionnels et ajoutez des sous-titres pour créer efficacement un contenu de formation complet.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo