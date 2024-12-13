Générateur de Vidéos de Formation à l'Engagement des Employés : Révélez le Potentiel de Votre Équipe
Créez facilement des vidéos de formation à l'engagement des employés percutantes en utilisant des avatars AI pour captiver votre personnel.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo didactique percutante de 60 secondes conçue pour les employés recherchant des stratégies concrètes pour l'engagement personnel et d'équipe. Les visuels doivent combiner des démonstrations dynamiques d'outils collaboratifs enregistrées à l'écran avec des graphiques animés captivants, le tout soutenu par une voix off claire, amicale et motivante. Soulignez comment les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen peuvent fournir un audio cohérent et de haute qualité pour toute vidéo de formation à l'engagement des employés.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux professionnels de la formation et aux propriétaires d'entreprise explorant des solutions de formation efficaces. Cette vidéo doit présenter un montage rapide de divers scénarios de formation, de l'intégration au développement des compétences, avec une esthétique propre et professionnelle. La narration doit être persuasive et confiante, soulignant comment les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen accélèrent la création de contenu de formation professionnel.
Concevez une vidéo perspicace de 50 secondes pour les organisations mondiales avec des effectifs diversifiés, en mettant l'accent sur la personnalisation du contenu de formation pour un impact maximal. La présentation visuelle doit être riche et inclusive, avec divers avatars AI parlant différentes langues, accompagnés de superpositions de texte proéminentes. Un ton calme et informatif doit guider le spectateur, illustrant comment HeyGen vous permet de personnaliser facilement les vidéos et d'assurer l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour une portée plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation des Employés à l'Échelle Mondiale.
Générez facilement un grand volume de cours de formation pour éduquer les employés à l'échelle mondiale, en brisant les barrières linguistiques avec l'AI.
Maximiser l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour créer une formation convaincante qui augmente considérablement la participation des employés et les taux de rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à l'engagement des employés ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui vous aide à créer efficacement des vidéos de formation à l'engagement des employés captivantes. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour transformer votre contenu en modules de formation dynamiques et professionnels, augmentant la rétention des apprenants.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de formation efficace pour les RH ?
HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de formation RH AI, simplifiant le processus de création. Avec des modèles de vidéos personnalisables et une conversion de texte en vidéo fluide, vous pouvez générer des vidéos didactiques de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation pour l'apprentissage en entreprise et l'intégration ?
Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour les sessions d'apprentissage en entreprise et d'intégration. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des avatars AI, diverses voix off, et même les intégrer à votre LMS, garantissant des expériences de formation sur mesure et multilingues.
Puis-je convertir des supports de formation existants en vidéos avec HeyGen ?
Absolument. La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet de transformer facilement des PDF, PowerPoints et scripts en vidéos dynamiques. Intégrez des enregistrements d'écran, générez des scripts professionnels et ajoutez des sous-titres pour créer efficacement un contenu de formation complet.