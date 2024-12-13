Créateur de Vidéos de Développement des Employés : Élevez la Formation & les Compétences

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo pour un apprentissage efficace et percutant.

Un département RH cherche à créer une vidéo de développement des employés d'une minute pour les nouvelles recrues, les introduisant aux valeurs de l'entreprise et aux premiers flux de travail. Cette vidéo de micro-apprentissage utiliserait un style visuel amical et professionnel avec une voix off encourageante, en s'appuyant sur les avatars AI de HeyGen pour offrir des salutations et des explications personnalisées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour une équipe technique, une vidéo de formation engageante de 90 secondes est nécessaire pour démystifier les mises à jour logicielles complexes. Avec un visuel instructif et net et un audio clair, la génération de voix off puissante de HeyGen peut transformer un script détaillé en instructions claires et concises, garantissant que toutes les nuances sont communiquées efficacement.
Exemple de Prompt 2
Un professionnel de l'apprentissage et du développement doit rapidement produire un module de développement professionnel de 2 minutes sur les directives de conformité mises à jour pour tout le personnel. Cette vidéo de formation des employés cruciale exige une présentation visuelle et audio à la fois corporative et accessible, que les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen peuvent fournir pour une création et un déploiement rapides.
Exemple de Prompt 3
Pour renforcer les capacités de leadership, un responsable marketing souhaite une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes qui couvre succinctement les techniques de feedback efficaces pour leurs chefs d'équipe. En employant un style visuel moderne et dynamique et une bande sonore inspirante, la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen transformerait sans effort leur contenu écrit en une présentation percutante et partageable.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Développement des Employés

Créez rapidement et efficacement des vidéos de développement des employés engageantes et professionnelles. Donnez à votre équipe un contenu de formation visuellement riche qui stimule l'apprentissage et la croissance.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou partez de zéro. Notre interface intuitive vous permet de mettre en page rapidement votre contenu pour un développement des employés percutant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI Engagé
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars aident à maintenir l'engagement et ajoutent une touche humaine et professionnelle à vos vidéos de formation sans avoir besoin d'une équipe de tournage.
3
Step 3
Ajoutez l'Identité Visuelle de Votre Marque
Appliquez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec vos directives corporatives et améliore la reconnaissance de la marque.
4
Step 4
Exportez pour N'importe Quelle Plateforme
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect et résolutions. Partagez facilement vos vidéos de formation des employés de haute qualité sur toutes vos plateformes d'apprentissage préférées.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Informations Complexes pour les Employés

Utilisez des outils vidéo AI pour simplifier les concepts et procédures complexes, rendant le contenu de développement des employés plus clair et accessible pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes pour les employés ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo, pour transformer votre contenu en vidéos de formation professionnelles et engageantes pour le développement des employés. Notre plateforme simplifie la création multimédia pour des programmes d'apprentissage et de développement efficaces.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mon contenu de développement des employés ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels dans vos vidéos de formation des employés. Vous pouvez utiliser nos divers modèles pour maintenir une identité de marque cohérente à travers tout votre contenu pédagogique.

HeyGen peut-il aider à rationaliser la production de vidéos de micro-apprentissage ?

Oui, HeyGen est conçu pour rendre l'éducation plus efficace, permettant une production rapide de vidéos de micro-apprentissage. Des fonctionnalités comme les avatars AI et la génération de voix off réduisent considérablement le temps de production, facilitant la création de vidéos de formation des employés percutantes et de courte durée.

Au-delà de la formation standard, quels autres types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de contenus, y compris de la documentation vidéo détaillée, des tutoriels d'enregistrement d'écran et des vidéos interactives pour des cours en ligne. Nos outils d'édition vidéo robustes et notre plateforme AI générative soutiennent divers besoins de création multimédia pour le partage des connaissances.

