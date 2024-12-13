Débloquez la Croissance avec le Créateur de Vidéos de Parcours de Développement des Employés

Créez des vidéos de formation des employés engageantes et des expériences d'apprentissage évolutives. Utilisez le texte en vidéo à partir de script pour construire rapidement un contenu convaincant.

Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les chefs d'équipe et les formateurs départementaux, une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes devrait être créée, axée sur des vidéos de formation des employés hautement efficaces. Utilisez un style visuel énergique, une musique de fond entraînante et une voix off amicale. Mettez en avant comment les nombreux modèles et scènes de HeyGen accélèrent la création de contenu, garantissant que chaque session visant à créer une formation engageante soit à la fois visuellement attrayante et percutante.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo explicative stratégique de 2 minutes est nécessaire pour les cadres d'entreprise et les stratèges de la formation et du développement, détaillant la puissance du développement professionnel à travers des expériences d'apprentissage évolutives. Cette vidéo adoptera un style visuel et audio sophistiqué et autoritaire, utilisant des visuels haute définition et une narration calme et confiante. Elle mettra en avant la cohérence et la portée obtenues en utilisant les avatars IA de HeyGen pour un message unifié à travers tous les modules, renforcé par des sous-titres précis pour une accessibilité mondiale.
Exemple de Prompt 3
Les propriétaires de petites entreprises et les nouveaux créateurs de formation et de développement bénéficieront d'une vidéo concise de 30 secondes qui démystifie la création de formations engageantes. L'approche devrait être une esthétique visuelle moderne et accessible, associée à une voix off rapide et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de générer du contenu personnalisé avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, intégrant divers éléments de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour créer efficacement des vidéos de formation des employés de qualité professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Parcours de Développement des Employés

Rationalisez le développement professionnel avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Créez rapidement et efficacement des vidéos de micro-apprentissage engageantes et évolutives pour soutenir la croissance de votre équipe.

1
Step 1
Créer à partir de Script
Commencez par transformer votre contenu écrit en visuels dynamiques. Utilisez notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour générer des scènes, parfaites pour construire des programmes de formation complets.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Améliorez l'engagement en ajoutant un hôte virtuel. Choisissez parmi divers avatars IA pour donner vie à vos vidéos de formation des employés avec des voix off générées.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Assurez la cohérence de la marque et la portée mondiale. Intégrez la marque personnalisée de votre entreprise et ajoutez automatiquement des sous-titres pour un apprentissage inclusif et accessible.
4
Step 4
Exportez un Contenu Engagé
Finalisez et distribuez vos vidéos pour un impact maximal. Exportez votre contenu professionnel et de haute qualité pour offrir des expériences d'apprentissage évolutives à travers votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la Création de Contenu

Transformez rapidement des scripts en vidéos de développement des employés convaincantes alimentées par l'IA, économisant du temps et des ressources pour les équipes de formation et de développement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation des employés ?

HeyGen utilise des outils vidéo avancés d'IA pour transformer des scripts en vidéos de formation des employés professionnelles. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off réalistes et les synchroniser automatiquement avec des avatars IA, simplifiant considérablement la production de contenu.

HeyGen peut-il aider à créer des expériences d'apprentissage évolutives avec une marque personnalisée ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer des expériences d'apprentissage évolutives en offrant une variété de modèles et d'avatars IA personnalisables. Vous pouvez appliquer des éléments de marque personnalisés comme des logos et des couleurs pour maintenir une identité d'entreprise cohérente à travers tout le contenu de développement professionnel.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement et l'accessibilité des vidéos de micro-apprentissage ?

HeyGen améliore les vidéos de micro-apprentissage en fournissant des sous-titres et des fonctionnalités de transcription automatiques, rendant le contenu plus accessible et compréhensible pour des apprenants divers. Ces outils garantissent un engagement élevé pour vos modules de développement professionnel.

Quelle est l'efficacité de HeyGen pour développer des parcours de développement des employés complets ?

HeyGen agit comme un créateur efficace de vidéos de parcours de développement des employés, permettant une production rapide de programmes de formation diversifiés en utilisant des outils vidéo IA intuitifs et des modèles préconstruits. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour le montage vidéo et la création de contenu.

