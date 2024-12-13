Créateur de Vidéos de Briefing pour Employés pour un Contenu Engagé Rapide

Transformez vos scripts en vidéos de briefing pour employés professionnelles instantanément avec des capacités avancées de texte-à-vidéo, augmentant l'engagement et la rétention.

Créez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour accueillir les nouveaux employés, mettant en scène un avatar AI engageant pour présenter les valeurs de l'entreprise dans un style visuel et audio professionnel et clair, en utilisant la capacité des avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes pour tous les employés, conçue pour améliorer la rétention d'informations grâce à un style visuel pratique avec un texte clair à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'intégration amicale et informative de 90 secondes pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture d'entreprise avec un style visuel et audio cohérent avec la marque, construite efficacement en utilisant la capacité de Templates & scenes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation dynamique de 75 secondes pour le département marketing, les éduquant sur les nouvelles fonctionnalités logicielles avec un style visuel et audio éducatif structuré, créée rapidement en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing pour Employés

Créez facilement des vidéos de briefing pour employés engageantes et de haute qualité pour améliorer les communications internes et augmenter la rétention d'informations au sein de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une large gamme de modèles personnalisables conçus pour diverses communications internes. Cette fonctionnalité de HeyGen vous aide à structurer rapidement votre message pour un impact maximal.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez un avatar AI engageant pour présenter votre briefing et transformez facilement votre script texte en une voix off professionnelle, assurant une livraison cohérente et claire.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque et Améliorations
Maintenez la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs personnalisées. Améliorez la clarté avec des sous-titres générés automatiquement, rendant votre message accessible à tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec Votre Équipe
Une fois votre vidéo finalisée, exportez et partagez des vidéos dans divers formats adaptés aux plateformes internes ou aux systèmes de gestion de l'apprentissage, garantissant que votre message atteigne chaque employé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages Internes Inspirants

Produisez des vidéos convaincantes et motivantes pour les messages de leadership, les mises à jour de l'entreprise ou les briefings culturels, favorisant un esprit d'équipe positif et unifié.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos initiatives de communication interne et de formation ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée conçue pour être votre créateur ultime de vidéos de briefing pour employés. Elle simplifie la création de vidéos de formation engageantes et de vidéos d'intégration, augmentant significativement la rétention d'informations dans vos communications internes. En utilisant l'AI, HeyGen transforme le contenu statique en expériences d'apprentissage visuel dynamiques pour votre équipe.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous bénéficiez de contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Utilisez des modèles personnalisables et intégrez votre logo, vos couleurs et vos polices pour produire des vidéos AI cohérentes et professionnelles. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars AI pour représenter efficacement votre marque, garantissant que chaque vidéo reflète votre style unique.

Puis-je facilement créer des vidéos AI de haute qualité à partir de texte avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen rend la création de vidéos AI de haute qualité simple grâce à sa capacité de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo soignée avec une voix off professionnelle en quelques minutes. Ce créateur de vidéos efficace permet à quiconque de produire un contenu captivant sans compétences complexes en montage vidéo.

Comment HeyGen soutient-il les audiences mondiales et le partage des vidéos créées ?

HeyGen facilite une large portée en offrant des sous-titres/captions automatisés pour l'accessibilité et une meilleure compréhension à travers des audiences diverses. De plus, sa fonctionnalité innovante de traduction en un clic vous permet d'adapter vos vidéos pour des équipes mondiales sans effort. Une fois perfectionnées, vous pouvez facilement exporter et partager des vidéos sur diverses plateformes ou même les intégrer à votre LMS existant pour une distribution fluide.

