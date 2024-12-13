Créateur de Vidéos de Briefing pour Employés pour un Contenu Engagé Rapide
Transformez vos scripts en vidéos de briefing pour employés professionnelles instantanément avec des capacités avancées de texte-à-vidéo, augmentant l'engagement et la rétention.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes pour tous les employés, conçue pour améliorer la rétention d'informations grâce à un style visuel pratique avec un texte clair à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement.
Concevez une vidéo d'intégration amicale et informative de 90 secondes pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture d'entreprise avec un style visuel et audio cohérent avec la marque, construite efficacement en utilisant la capacité de Templates & scenes de HeyGen.
Produisez une vidéo de formation dynamique de 75 secondes pour le département marketing, les éduquant sur les nouvelles fonctionnalités logicielles avec un style visuel et audio éducatif structuré, créée rapidement en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Augmentez l'Engagement et la Rétention des Employés.
Diffusez des vidéos de formation des employés percutantes et des briefings essentiels qui améliorent la rétention d'informations et l'engagement au sein de votre personnel en utilisant l'AI.
Échelle de la Formation et des Communications Internes.
Générez facilement un volume plus élevé de contenu de formation et de communications internes, garantissant que tous les employés reçoivent des mises à jour cohérentes et en temps opportun.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos initiatives de communication interne et de formation ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée conçue pour être votre créateur ultime de vidéos de briefing pour employés. Elle simplifie la création de vidéos de formation engageantes et de vidéos d'intégration, augmentant significativement la rétention d'informations dans vos communications internes. En utilisant l'AI, HeyGen transforme le contenu statique en expériences d'apprentissage visuel dynamiques pour votre équipe.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous bénéficiez de contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Utilisez des modèles personnalisables et intégrez votre logo, vos couleurs et vos polices pour produire des vidéos AI cohérentes et professionnelles. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars AI pour représenter efficacement votre marque, garantissant que chaque vidéo reflète votre style unique.
Puis-je facilement créer des vidéos AI de haute qualité à partir de texte avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen rend la création de vidéos AI de haute qualité simple grâce à sa capacité de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo soignée avec une voix off professionnelle en quelques minutes. Ce créateur de vidéos efficace permet à quiconque de produire un contenu captivant sans compétences complexes en montage vidéo.
Comment HeyGen soutient-il les audiences mondiales et le partage des vidéos créées ?
HeyGen facilite une large portée en offrant des sous-titres/captions automatisés pour l'accessibilité et une meilleure compréhension à travers des audiences diverses. De plus, sa fonctionnalité innovante de traduction en un clic vous permet d'adapter vos vidéos pour des équipes mondiales sans effort. Une fois perfectionnées, vous pouvez facilement exporter et partager des vidéos sur diverses plateformes ou même les intégrer à votre LMS existant pour une distribution fluide.