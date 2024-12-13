Créateur de Vidéos sur les Avantages Sociaux pour un Contenu RH Engagé

Simplifiez vos communications RH et créez rapidement des vidéos captivantes avec des fonctionnalités avancées de texte à vidéo.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux nouvelles recrues, présentant le package complet des avantages sociaux des employés dans un style de contenu amical et engageant avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire et accueillante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les employés actuels, détaillant les options de plan de santé avec un style visuel professionnel et informatif, incorporant des graphiques illustratifs épurés et un ton de voix calme et rassurant, enrichi par des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de marque employeur de 30 secondes destinée aux recrues potentielles, mettant en avant la culture d'entreprise et les avantages dans un style visuel moderne, dynamique et inspirant qui s'aligne avec notre charte graphique de marque, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen comme base pour une création rapide.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour tous les employés, expliquant les mises à jour trimestrielles du plan d'actions et d'autres avantages clés pour les employés, avec une esthétique visuelle professionnelle claire et concise, des animations de texte dynamiques et un avatar AI confiant pour délivrer le message efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos sur les Avantages Sociaux

Créez facilement des vidéos RH et pour les employés engageantes pour expliquer des avantages complexes avec une touche professionnelle, assurant clarté et impact pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos ou collez votre script d'avantages dans l'éditeur de texte à vidéo pour commencer rapidement la création de votre vidéo sur les avantages sociaux des employés.
2
Step 2
Ajoutez Votre Marque et Votre Voix
Personnalisez votre vidéo sur les avantages sociaux des employés en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu, garantissant que votre message soit délivré clairement et de manière cohérente.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Améliorez votre message en activant les sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience, assurant que chaque détail de vos avantages soit compris.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo professionnelle RH et pour les employés en l'exportant dans divers formats adaptés à différentes plateformes, prête à être partagée avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Intégration et l'Éducation des Employés

Évoluez la création de contenu vidéo sur les avantages sociaux et l'intégration des employés, assurant une diffusion d'informations cohérente et engageante à tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes sur les avantages sociaux des employés ?

HeyGen permet une création facile de vidéos captivantes sur les avantages sociaux des employés en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables, garantissant que votre message soit clair et engageant. Vous pouvez également appliquer des personnalisations à votre charte graphique de marque pour un branding employeur cohérent.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'intégration et des explications RH ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos RH idéal pour produire des vidéos d'intégration professionnelles et des vidéos explicatives RH détaillées. Il simplifie le processus avec des capacités de texte à vidéo et de génération de voix off, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les employés.

Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos RH s'alignent avec les directives de marque ?

HeyGen offre une personnalisation étendue de votre charte graphique de marque, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices de manière transparente dans vos vidéos RH et pour les employés. Cela garantit un branding employeur cohérent dans toutes vos communications vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur efficace de vidéos sur les avantages sociaux des employés ?

HeyGen rationalise la création de vidéos sur les avantages sociaux des employés avec des fonctionnalités telles que des avatars AI, des sous-titres automatiques et un éditeur de vidéo en ligne convivial. Cela permet aux équipes RH de produire rapidement un contenu de haute qualité et accessible sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.

