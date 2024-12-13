Créateur de Vidéos sur les Avantages Sociaux pour un Contenu RH Engagé
Simplifiez vos communications RH et créez rapidement des vidéos captivantes avec des fonctionnalités avancées de texte à vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les employés actuels, détaillant les options de plan de santé avec un style visuel professionnel et informatif, incorporant des graphiques illustratifs épurés et un ton de voix calme et rassurant, enrichi par des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
Concevez une vidéo de marque employeur de 30 secondes destinée aux recrues potentielles, mettant en avant la culture d'entreprise et les avantages dans un style visuel moderne, dynamique et inspirant qui s'aligne avec notre charte graphique de marque, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen comme base pour une création rapide.
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour tous les employés, expliquant les mises à jour trimestrielles du plan d'actions et d'autres avantages clés pour les employés, avec une esthétique visuelle professionnelle claire et concise, des animations de texte dynamiques et un avatar AI confiant pour délivrer le message efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Améliorez la compréhension et la rétention des avantages sociaux complexes des employés et des politiques RH grâce à des vidéos dynamiques alimentées par l'AI.
Simplifiez les Communications sur les Plans de Santé.
Communiquez efficacement les détails complexes des plans de santé et des sujets médicaux aux employés, favorisant une meilleure compréhension et des décisions éclairées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes sur les avantages sociaux des employés ?
HeyGen permet une création facile de vidéos captivantes sur les avantages sociaux des employés en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables, garantissant que votre message soit clair et engageant. Vous pouvez également appliquer des personnalisations à votre charte graphique de marque pour un branding employeur cohérent.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'intégration et des explications RH ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos RH idéal pour produire des vidéos d'intégration professionnelles et des vidéos explicatives RH détaillées. Il simplifie le processus avec des capacités de texte à vidéo et de génération de voix off, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les employés.
Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos RH s'alignent avec les directives de marque ?
HeyGen offre une personnalisation étendue de votre charte graphique de marque, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices de manière transparente dans vos vidéos RH et pour les employés. Cela garantit un branding employeur cohérent dans toutes vos communications vidéo.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur efficace de vidéos sur les avantages sociaux des employés ?
HeyGen rationalise la création de vidéos sur les avantages sociaux des employés avec des fonctionnalités telles que des avatars AI, des sous-titres automatiques et un éditeur de vidéo en ligne convivial. Cela permet aux équipes RH de produire rapidement un contenu de haute qualité et accessible sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.