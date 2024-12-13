Votre Générateur de Vidéos sur les Avantages des Employés pour les Équipes RH

Améliorez la communication interne avec des vidéos professionnelles. Générez des voix off sans effort pour des explications claires.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouvelles recrues, conçue pour expliquer les principaux avantages des employés dans un ton engageant et professionnel. Cette vidéo doit comporter des visuels clairs et une voix off amicale, générée de manière fluide grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque nouveau membre de l'équipe se sente informé et valorisé dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour la communication interne à destination des employés existants, détaillant une mise à jour récente de notre package d'avantages santé. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant un avatar AI engageant pour présenter des informations complexes de manière claire, simplifiant ainsi nos besoins en matière de générateur de vidéos sur les avantages des employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes sur la marque employeur à destination des candidats potentiels et des recruteurs, mettant en avant notre culture d'entreprise dynamique et nos initiatives uniques d'attraction des talents. L'esthétique doit être moderne et inspirante, s'appuyant sur la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer des visuels convaincants qui soulignent ce qui rend notre lieu de travail spécial.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 50 secondes pour tous les employés, expliquant comment utiliser un programme spécifique d'avantages bien-être. Ce projet de créateur de vidéos RH doit tirer parti de modèles de vidéos professionnels et de scènes pour garantir une production rapide et cohérente, délivrant des informations cruciales avec un style audio clair et encourageant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur les Avantages des Employés

Créez sans effort des vidéos engageantes et informatives sur les avantages qui attirent les talents et informent votre équipe avec notre créateur de vidéos RH alimenté par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer vos informations sur les avantages ou votre script. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos mots en une vidéo professionnelle sans effort.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au ton et à la marque de votre entreprise.
3
Step 3
Appliquez la Marque & la Voix Off
Améliorez votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise grâce à nos contrôles de marque. Générez facilement une voix off au son naturel pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo parfaite, téléchargez-la facilement dans divers formats d'aspect grâce à notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation, prête pour tous vos besoins de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Marque Employeur et la Culture

Créez des vidéos de marque employeur convaincantes et des témoignages d'employés pour attirer les meilleurs talents et favoriser une culture d'entreprise positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos engageantes sur les avantages des employés pour les équipes RH ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos alimenté par l'AI, permettant aux équipes RH de produire rapidement des vidéos de haute qualité sur les avantages et le contenu de communication interne. Utilisez sa plateforme intuitive pour créer des messages convaincants qui améliorent la compréhension et l'engagement des employés sans effort.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la communication interne et l'attraction des talents ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos professionnelles pour l'intégration, la culture d'entreprise et la marque employeur. Cela simplifie la création de contenu pour les équipes RH, rendant la communication plus dynamique et accessible.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos pour accélérer la production de contenu lié aux RH ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos personnalisables conçus pour accélérer votre création de contenu pour les témoignages d'employés, l'intégration et les vidéos sur la culture d'entreprise. Ces modèles permettent aux équipes RH de générer rapidement des vidéos professionnelles sans expérience approfondie en montage.

HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos de marque employeur professionnelles avec une personnalisation de la marque ?

Absolument. HeyGen permet aux équipes RH de produire des vidéos de marque employeur soignées, avec des options pour la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir un message cohérent sur la culture d'entreprise et attirer les meilleurs talents.

