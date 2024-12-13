Générateur de Vidéos d'Annonce pour Employés : Rapide et Professionnel

Produisez rapidement des annonces captivantes pour les employés et améliorez la communication d'équipe avec Texte-en-vidéo.

Créez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les nouveaux employés, en utilisant un avatar AI amical pour présenter la culture de l'entreprise et les membres clés de l'équipe. Ciblez directement les nouveaux employés avec un style visuel chaleureux et invitant et un ton audio clair et encourageant, assurant une première impression engageante grâce à votre générateur de vidéos d'annonce pour employés HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de communication interne de 30 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, visant à informer et motiver tous les employés. Le style visuel doit être dynamique et professionnel avec une bande sonore entraînante, facilement générée en convertissant un script en vidéo à l'aide de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce d'entreprise percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes mettant en avant une valeur fondamentale de l'entreprise, destinée à renforcer l'image de marque et la culture parmi le personnel actuel et les futurs employés. Employez une esthétique visuellement inspirante avec une palette de couleurs sophistiquée et un style audio motivant, en utilisant la génération de voix off précise de HeyGen pour un récit captivant qui élève les vidéos professionnelles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo interne concise de 20 secondes pour une mise à jour engageante sur une nouvelle fonctionnalité produit, ciblant les équipes départementales concernées. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et élégant, complété par un audio clair et concis, en incorporant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les séquences B-roll et en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité dans le processus de génération de vidéo de bout en bout.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonce pour Employés

Créez des vidéos d'annonce engageantes pour les employés sans effort. Utilisez des outils alimentés par l'AI et des modèles professionnels pour transmettre des mises à jour importantes avec impact et style.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de Modèles de Vidéo professionnels pour lancer votre annonce et gagner du temps sur la création.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Marque
Personnalisez votre vidéo en incorporant les éléments de votre marque, en téléchargeant vos propres médias ou en sélectionnant parmi une gamme d'avatars AI réalistes pour votre présentateur.
3
Step 3
Générez Voix et Sous-titres
Améliorez votre message avec la génération de voix off AI dans plusieurs langues, garantissant que votre annonce soit entendue clairement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez vos vidéos professionnelles avec redimensionnement et exportation au format d'aspect, vous permettant de partager facilement sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez l'Intégration et la Reconnaissance

.

Mettez en valeur les réalisations des employés et rationalisez l'intégration des nouveaux employés avec des vidéos AI engageantes, améliorant la reconnaissance et accélérant l'intégration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos visuellement captivantes pour les annonces ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles et visuellement captivantes avec facilité. Son Générateur de Vidéos AI offre des animations dynamiques, une riche bibliothèque de médias stock et des modèles de vidéos personnalisables, garantissant que vos annonces se démarquent.

Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'annonce d'entreprise ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer vos couleurs de marque et votre logo de manière fluide dans les vidéos d'annonce d'entreprise. Cela aide à maintenir une narration cohérente axée sur la marque dans toutes vos communications internes.

HeyGen facilite-t-il la création de vidéos à partir de scripts avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen offre un processus de génération de vidéos de bout en bout, transformant votre script en vidéo sans effort. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de voix off AI pour donner vie à votre message sans montage complexe.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce engageantes pour les employés ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos d'annonce pour employés, simplifiant la création de vidéos courtes et engageantes pour les communications internes comme l'intégration de nouveaux employés ou les mises à jour de l'entreprise. Ses fonctionnalités de personnalisation faciles et ses scènes préconstruites permettent une narration visuelle dynamique sans effort considérable.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo