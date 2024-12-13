Générateur de Vidéos d'Annonce pour Employés : Rapide et Professionnel
Produisez rapidement des annonces captivantes pour les employés et améliorez la communication d'équipe avec Texte-en-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de communication interne de 30 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, visant à informer et motiver tous les employés. Le style visuel doit être dynamique et professionnel avec une bande sonore entraînante, facilement générée en convertissant un script en vidéo à l'aide de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce d'entreprise percutantes.
Produisez une vidéo de 60 secondes mettant en avant une valeur fondamentale de l'entreprise, destinée à renforcer l'image de marque et la culture parmi le personnel actuel et les futurs employés. Employez une esthétique visuellement inspirante avec une palette de couleurs sophistiquée et un style audio motivant, en utilisant la génération de voix off précise de HeyGen pour un récit captivant qui élève les vidéos professionnelles.
Développez une vidéo interne concise de 20 secondes pour une mise à jour engageante sur une nouvelle fonctionnalité produit, ciblant les équipes départementales concernées. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et élégant, complété par un audio clair et concis, en incorporant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les séquences B-roll et en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité dans le processus de génération de vidéo de bout en bout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation interne avec des vidéos générées par AI, rendant les informations complexes plus accessibles et mémorables pour les employés.
Inspirez la Culture d'Entreprise.
Inspirez et élevez les employés avec des mises à jour et annonces d'entreprise motivantes, favorisant une marque forte et une culture interne positive.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos visuellement captivantes pour les annonces ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles et visuellement captivantes avec facilité. Son Générateur de Vidéos AI offre des animations dynamiques, une riche bibliothèque de médias stock et des modèles de vidéos personnalisables, garantissant que vos annonces se démarquent.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'annonce d'entreprise ?
HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer vos couleurs de marque et votre logo de manière fluide dans les vidéos d'annonce d'entreprise. Cela aide à maintenir une narration cohérente axée sur la marque dans toutes vos communications internes.
HeyGen facilite-t-il la création de vidéos à partir de scripts avec des avatars AI ?
Oui, HeyGen offre un processus de génération de vidéos de bout en bout, transformant votre script en vidéo sans effort. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de voix off AI pour donner vie à votre message sans montage complexe.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce engageantes pour les employés ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos d'annonce pour employés, simplifiant la création de vidéos courtes et engageantes pour les communications internes comme l'intégration de nouveaux employés ou les mises à jour de l'entreprise. Ses fonctionnalités de personnalisation faciles et ses scènes préconstruites permettent une narration visuelle dynamique sans effort considérable.