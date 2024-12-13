Générateur de Vidéo de Réponse d'Urgence : Créez des Formations Vitales

Rationalisez vos vidéos de formation à la sécurité et vos annonces de préparation aux catastrophes avec des modèles conformes et des scènes pour une création de contenu rapide.

Créez une vidéo de réponse d'urgence de 45 secondes pour les organisations communautaires, démontrant un plan d'action rapide pour une inondation locale, avec des visuels urgents mais informatifs et une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, en exploitant la puissance d'un générateur de vidéo de réponse d'urgence pour un déploiement rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes destinée aux employés d'entreprise, détaillant les procédures d'évacuation avec des visuels professionnels et engageants et des avatars AI pour illustrer les étapes, améliorée par les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace, en se concentrant sur la création de vidéos de formation à la sécurité plus interactives.
Exemple de Prompt 2
Produisez une démonstration de gestion de crise de 30 secondes pour les équipes de direction, présentant le protocole pour une violation de données avec des visuels directs et procéduraux et des graphiques épurés, en incorporant des modèles conformes et améliorés par des sous-titres/captions clairs pour garantir que toutes les informations clés sont transmises efficacement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes sur la préparation générale aux urgences pour le personnel scolaire et les élèves, en se concentrant sur les meilleures pratiques de simulation d'incendie avec des instructions rassurantes, visuellement claires et étape par étape. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour la distribution sur diverses plateformes et incorporez le support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels de protocole de sécurité convaincants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Réponse d'Urgence

Créez rapidement des vidéos puissantes de formation à la sécurité et d'urgence avec AI, garantissant une communication claire et une large accessibilité pour les situations critiques.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Urgence
Saisissez vos informations de sécurité critiques et utilisez les fonctionnalités de "texte-à-vidéo" pour rédiger la base de votre vidéo de "préparation aux urgences", en vous assurant que tous les points clés sont couverts.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant un "avatar AI" professionnel pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine à vos "vidéos de formation à la sécurité" pour un meilleur engagement.
3
Step 3
Localisez avec des Voix Off
Rendez vos "annonces de préparation aux catastrophes" accessibles à l'échelle mondiale en ajoutant une "génération de voix off" personnalisée dans diverses langues, élargissant votre portée et votre impact.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Distribuez votre contenu vital de "générateur de vidéo de réponse d'urgence" de manière transparente en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" adaptés à toute plateforme ou LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans les Exercices de Sécurité

.

Augmentez la participation des stagiaires et la rétention des connaissances avec des vidéos de formation à la sécurité générées par AI convaincantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos besoins en générateur de vidéo de réponse d'urgence ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de réponse d'urgence à fort impact et des vidéos de formation à la sécurité essentielles en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela garantit que les informations critiques sont transmises clairement et efficacement à votre public.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour créer du contenu vidéo de formation à la sécurité AI ?

HeyGen propose des avatars AI réalistes et un moteur puissant de texte-à-vidéo, parfait pour produire du contenu vidéo de formation à la sécurité AI. Vous pouvez exploiter des modèles conformes et un support multilingue pour garantir que vos visuels de protocole de sécurité atteignent efficacement un public diversifié.

HeyGen peut-il soutenir les annonces de préparation aux catastrophes et les démonstrations de gestion de crise ?

Absolument. HeyGen fournit les outils robustes nécessaires pour créer des annonces de préparation aux catastrophes convaincantes et des démonstrations de gestion de crise détaillées. Ses puissantes capacités vidéo HeyGen permettent une génération rapide de contenu, soutenant de manière exhaustive votre stratégie globale de préparation aux urgences.

Comment HeyGen facilite-t-il la distribution et la personnalisation des vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen simplifie la distribution de vos vidéos de formation à la sécurité grâce à un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect polyvalents, les rendant adaptées à diverses plateformes. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions et intégrer avec des plateformes LMS, garantissant l'accessibilité et une large portée pour vos messages cruciaux.

