Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de sensibilisation à la sécurité incendie de 30 secondes pour les propriétaires et les résidents d'appartements, en se concentrant sur des conseils rapides et pratiques comme les itinéraires d'évacuation et les vérifications des détecteurs de fumée. Le style visuel et audio doit être concis et urgent, utilisant du texte à l'écran et des graphiques audacieux pour mettre en évidence les points clés, générés efficacement grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Cette annonce de service public donnera aux spectateurs des connaissances vitales en prévention des incendies.
Produisez une annonce de service public de 60 secondes destinée aux leaders communautaires locaux et aux bénévoles, soulignant l'importance des annonces de service public sur la préparation collective aux catastrophes et l'engagement communautaire. La vidéo doit avoir un style visuel inspirant et motivant, combinant une musique de fond entraînante avec une narration claire, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler l'appel à l'action pour les initiatives de sécurité de quartier.
Développez une vidéo percutante de 20 secondes pour les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, soulignant le besoin critique d'un kit d'urgence de base. Le style visuel doit être direct et mémorable, utilisant des scènes dynamiques et des images percutantes des modèles et scènes de HeyGen pour capter rapidement l'attention, associé à un message audio concis et énergique. Cette annonce de service public sur la préparation aux catastrophes sert de rappel rapide pour 'Être Préparé.'
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des PSA Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos convaincantes sur la préparation aux urgences pour diffuser des informations de sécurité cruciales et améliorer l'engagement communautaire sur les plateformes sociales.
Améliorez les Vidéos de Formation d'Urgence.
Développez des vidéos de formation percutantes alimentées par l'AI qui améliorent la rétention et l'engagement pour les premiers intervenants et le personnel de sécurité publique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de PSA sur la préparation aux urgences ?
HeyGen vous permet de produire rapidement des PSA convaincants sur la préparation aux catastrophes grâce à son moteur créatif, ses capacités de texte-à-vidéo et ses modèles personnalisables, rendant les messages complexes accessibles et engageants.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils efficacement diffuser des annonces de service public ?
Oui, les avatars AI de HeyGen offrent des présentations réalistes, complètes avec une génération de voix off naturelle, garantissant que vos annonces de service public sont percutantes et favorisent un fort engagement communautaire.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos de réponse d'urgence ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre organisation et des couleurs spécifiques dans les vidéos de réponse d'urgence, maintenant une identité cohérente et professionnelle dans toutes vos communications.
HeyGen prend-il en charge une distribution plus large des vidéos de sécurité publique ?
HeyGen améliore l'accessibilité de vos messages critiques grâce à des sous-titres/captions automatiques et un redimensionnement des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos de sécurité publique sont facilement consommables sur diverses plateformes de médias sociaux et appareils.