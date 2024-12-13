Les modèles pilotés par AI de HeyGen sont spécifiquement conçus pour simplifier la création de contenu efficace sur les procédures d'urgence. Ces modèles, combinés avec des options de vidéos de formation basées sur des scénarios, aident les utilisateurs à produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes, garantissant une qualité constante dans toutes vos communications de sécurité.