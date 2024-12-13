Générateur de Vidéos d'Instructions d'Urgence pour une Formation Rapide à la Sécurité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la réponse d'urgence essentielles avec le texte à vidéo dynamique.

Développez une vidéo d'une minute pour les nouveaux employés dans une usine de fabrication, démontrant les protocoles de sécurité critiques en cas de dysfonctionnement des équipements. Le style visuel doit être épuré et industriel, avec du texte à l'écran accompagné d'une voix off professionnelle et directe, utilisant les avatars AI de HeyGen pour illustrer clairement les instructions d'urgence correctes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation complète de 2 minutes destinée aux professionnels de la santé, simulant une urgence incendie à l'hôpital. Cette vidéo de formation basée sur des scénarios doit utiliser des visuels réalistes et une voix off dramatique mais calme pour transmettre efficacement la formation à la sécurité AI, en exploitant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et cohérent tout au long.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo efficace de 45 secondes est nécessaire pour les visiteurs internationaux lors d'un grand événement, décrivant clairement les procédures d'urgence essentielles pour l'évacuation. Son style visuel et audio doit être universellement compréhensible, avec des graphiques simples et iconiques, une musique de fond apaisante et une voix off rassurante, le tout soutenu par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension multilingue.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation engageante de 1,5 minute pour les employés de bureau abordant les protocoles de réponse en cas de tireur actif. Cette vidéo de formation à la réponse d'urgence nécessite un ton sérieux mais informatif, utilisant des transitions de scène dynamiques et un style visuel d'entreprise contemporain, rendu facile à produire grâce aux divers modèles et scènes de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Instructions d'Urgence

Créez rapidement des vidéos de formation à la réponse d'urgence engageantes et précises en utilisant l'AI pour assurer que votre équipe est toujours prête pour les situations critiques.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Saisissez vos procédures d'urgence détaillées dans un script. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos protocoles de sécurité critiques, rendant votre message clair et cohérent.
2
Step 2
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Utilisez des modèles pilotés par AI et une bibliothèque multimédia riche pour ajouter des visuels percutants. Générez des voix off professionnelles à partir de votre script, garantissant des vidéos de formation complètes et engageantes.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez Votre Vidéo
Appliquez les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les schémas de couleurs. Affinez votre vidéo avec des sous-titres/captions automatiques pour répondre aux normes d'accessibilité et révisez le résultat final.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Exportez votre vidéo d'instructions d'urgence de haute qualité dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Intégrez facilement vos vidéos de formation à la sécurité dans votre LMS via l'exportation SCORM pour une distribution efficace.

Cas d'Utilisation

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité et aux procédures d'urgence ?

HeyGen révolutionne le générateur de vidéos de procédures d'urgence et les vidéos de formation à la sécurité en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte à vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts de formation en contenu vidéo de haute qualité sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs, simplifiant ainsi considérablement la production.

HeyGen peut-il intégrer des vidéos de formation à la réponse d'urgence avec des systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour faciliter la distribution fluide de vos vidéos de formation à la réponse d'urgence. Notre plateforme permet une intégration facile avec les LMS et offre des capacités d'exportation SCORM, garantissant que votre contenu de formation peut être déployé facilement au sein de votre infrastructure d'apprentissage existante.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'instructions d'urgence accessibles ?

HeyGen priorise l'accessibilité pour le générateur de vidéos d'instructions d'urgence avec des fonctionnalités techniques robustes comme un générateur de sous-titres AI pour des sous-titres automatiques. De plus, notre traduction vidéo multilingue vous permet d'atteindre un public plus large, garantissant que les protocoles de sécurité critiques sont compris à l'échelle mondiale.

Comment les modèles pilotés par AI de HeyGen améliorent-ils la formation aux procédures d'urgence ?

Les modèles pilotés par AI de HeyGen sont spécifiquement conçus pour simplifier la création de contenu efficace sur les procédures d'urgence. Ces modèles, combinés avec des options de vidéos de formation basées sur des scénarios, aident les utilisateurs à produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes, garantissant une qualité constante dans toutes vos communications de sécurité.

