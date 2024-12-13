Imaginez une vidéo de 45 secondes montrant comment un professionnel de la vente peut envoyer instantanément des emails vidéo personnalisés aux prospects, augmentant ainsi l'engagement. Cette vidéo doit cibler les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente, avec un style visuel dynamique et professionnel, où un avatar AI délivre le message avec assurance, soulignant la facilité de création de contenu marketing avec les avatars AI de HeyGen pour une communication simplifiée.

Générer une Vidéo