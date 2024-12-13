Générateur de Vidéos Email : Créez des Messages Engagés Rapidement

Créez des emails vidéo personnalisés rapidement et facilement avec la génération avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo de 45 secondes montrant comment un professionnel de la vente peut envoyer instantanément des emails vidéo personnalisés aux prospects, augmentant ainsi l'engagement. Cette vidéo doit cibler les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente, avec un style visuel dynamique et professionnel, où un avatar AI délivre le message avec assurance, soulignant la facilité de création de contenu marketing avec les avatars AI de HeyGen pour une communication simplifiée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la transformation rapide d'un article de blog en une vidéo courte et engageante pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et énergique, complété par une voix off vivante, mettant en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut générer facilement du contenu dynamique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels des RH, illustrant comment créer rapidement un module d'intégration professionnel. La vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec une voix off rassurante et autoritaire, montrant l'efficacité obtenue en utilisant les modèles préfabriqués de HeyGen pour produire du contenu vidéo AI de haute qualité pour la communication interne.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de 40 secondes doit cibler les entreprises de commerce électronique et les marketeurs de produits, illustrant comment ajouter facilement une voix off professionnelle aux vidéos de démonstration de produits sans configurations de studio complexes. L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur le produit, propulsée par la génération de voix off robuste de HeyGen pour des explications engageantes, simplifiant le processus global de montage vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Email

Créez et envoyez facilement des messages vidéo engageants directement depuis votre boîte de réception pour capter l'attention et améliorer la communication.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo avec des Avatars AI
Commencez par rédiger votre script ou choisissez parmi divers avatars AI pour donner vie à votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo en utilisant la génération de voix off pour transmettre votre message de manière claire et efficace.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Appliquez le logo unique et le schéma de couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour assurer une cohérence visuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Personnalisée
Finalisez votre création et exportez-la, en utilisant le redimensionnement des proportions pour un affichage optimal dans les emails vidéo personnalisés.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Communications Internes et Externes

Produisez facilement des messages vidéo clairs et concis pour les mises à jour de l'entreprise, les annonces et les bulletins d'information afin d'améliorer la rétention de l'information.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il améliorer ma création de contenu ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer du texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des visuels dynamiques. Cela simplifie votre processus de création de contenu, le rendant idéal pour le marketing et les réseaux sociaux.

Puis-je créer des emails vidéo personnalisés en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'emails vidéo personnalisés à grande échelle. Profitez de notre générateur d'avatars AI et de nos modèles préfabriqués pour créer des messages vidéo uniques qui augmentent considérablement l'engagement et simplifient la communication avec votre audience.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation créative étendue, y compris une large gamme d'avatars AI et une génération avancée de texte-à-vidéo. Vous pouvez également utiliser diverses voix off, têtes parlantes et modèles préfabriqués pour personnaliser entièrement votre contenu vidéo.

HeyGen est-il un outil efficace pour produire du contenu vidéo généré par AI pour les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité généré par AI, parfait pour les réseaux sociaux. Notre éditeur vidéo AI intuitif et notre vaste sélection de modèles garantissent que vos vidéos sont captivantes et conformes à votre marque pour diverses plateformes.

