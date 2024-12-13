Créateur de Vidéos de Marketing par E-mail : Créez des Campagnes Engagées
Augmentez l'engagement et les taux de clics en générant facilement des vidéos professionnelles à partir de vos scripts de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing professionnelle de 45 secondes ciblant les spécialistes du marketing digital et les agences, démontrant comment un éditeur vidéo AI peut transformer leur stratégie. Cette vidéo doit comporter une voix off polie et autoritaire guidant les spectateurs à travers le processus de génération de vidéos marketing de haute qualité, en soulignant l'intégration fluide de la génération de voix off pour un message de marque cohérent.
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant le pouvoir de transformer un simple texte en vidéos animées pour le marketing sur les réseaux sociaux. Ce prompt appelle à une présentation visuellement riche, amicale et conversationnelle, mettant activement en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour transformer sans effort du contenu écrit en courts métrages captivants.
Produisez une vidéo promo concise de 15 secondes pour les responsables de marque et les entreprises de commerce électronique, mettant l'accent sur l'identité de marque et la cohérence interplateforme. Le style visuel doit être épuré et direct, utilisant des couleurs cohérentes avec la marque pour montrer comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des proportions d'HeyGen garantit que leurs vidéos de marketing par e-mail sont parfaites sur n'importe quel canal, tout en maintenant un message cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Marketing Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing professionnelles et performantes avec l'AI, idéales pour engager les abonnés et augmenter les conversions dans les campagnes par e-mail.
Générez du Contenu Marketing Engagé.
Créez facilement du contenu vidéo captivant pour les newsletters par e-mail et les réseaux sociaux, en vous assurant que vos messages résonnent et stimulent l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de marketing par e-mail efficace ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles pour vos campagnes de marketing par e-mail. Utilisez son éditeur vidéo AI, ses avatars AI et ses fonctionnalités de texte en vidéo pour produire des vidéos marketing engageantes qui captent l'attention et augmentent l'engagement.
HeyGen propose-t-il des modèles pour une création rapide de vidéos ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo gratuits et d'outils intuitifs de glisser-déposer, rendant simple la création de vidéos promotionnelles ou animées rapidement. Ces modèles sont conçus pour vous aider à démarrer vos vidéos marketing sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour maintenir l'identité de marque dans les vidéos marketing ?
HeyGen garantit que votre identité de marque est cohérente dans toutes les vidéos marketing grâce à des contrôles de marque complets comme des logos et des couleurs personnalisés. De plus, des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres/captions aident à affiner votre message pour un impact maximal.
Puis-je produire des vidéos de produits de haute qualité en utilisant l'éditeur vidéo AI de HeyGen ?
Absolument. HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos de produits, vous permettant de produire du contenu vidéo marketing de haute qualité avec son éditeur vidéo AI avancé. Exploitez des fonctionnalités comme le texte en vidéo et une vaste bibliothèque multimédia pour mettre en valeur vos produits efficacement.