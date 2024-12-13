créateur de tutoriels vidéo de marketing par e-mail : Créez un contenu e-mail engageant
Créez des tutoriels de marketing par e-mail professionnels et engageants avec des avatars AI réalistes.
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les spécialistes du marketing numérique visant à augmenter l'engagement avec leurs campagnes existantes. Cette vidéo doit présenter des stratégies pour intégrer la vidéo dans les e-mails et optimiser la visualisation sur mobile. Adoptez un style visuel professionnel et concis avec des graphiques animés illustrant les concepts, accompagnés d'une bande sonore énergique et axée sur les données. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et assurez-vous que le produit final est optimisé grâce au redimensionnement du ratio d'aspect et aux exports pour diverses plateformes.
Concevez un guide complet de 2 minutes pour les équipes marketing illustrant comment HeyGen peut servir de créateur ultime de vidéos marketing, couvrant non seulement les tutoriels mais aussi le contenu promotionnel et les témoignages clients. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et créative, présentant une variété de transitions de scènes et de vidéos engageantes. Faites un usage intensif des modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur diverses applications vidéo et intégrez des éléments de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel, démontrant comment créer des vidéos de marketing par e-mail convaincantes.
Développez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les marketeurs se concentrant sur l'importance cruciale de l'authentification du domaine de messagerie pour améliorer la délivrabilité. La présentation visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des superpositions de texte nettes et une voix off confiante et autoritaire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils d'experts et le Text-to-video à partir du script pour traduire efficacement les informations techniques dans un format facilement digestible, en soulignant comment les outils alimentés par l'IA simplifient les tâches marketing complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les tutoriels de marketing par e-mail.
Produisez sans effort des tutoriels vidéo de haute qualité pour éduquer vos abonnés par e-mail et étendre votre portée à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement des campagnes par e-mail.
Augmentez l'engagement des destinataires et la rétention d'informations dans vos campagnes de marketing par e-mail en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels de marketing par e-mail ?
HeyGen révolutionne votre processus de "créateur de tutoriels vidéo de marketing par e-mail" en exploitant les "Avatars AI" et les capacités avancées du "Générateur de texte en vidéo". Vous pouvez rapidement transformer des scripts en "vidéos engageantes" professionnelles qui éduquent votre audience et "augmentent l'engagement" dans les "campagnes de marketing par e-mail".
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire efficacement des vidéos marketing de haute qualité ?
HeyGen propose un puissant "créateur de vidéos marketing" avec un "éditeur glisser-déposer" convivial et une riche bibliothèque de "modèles". Ces "outils d'édition vidéo", combinés avec des "contrôles de branding", vous permettent de créer des "vidéos promotionnelles" soignées et diverses "vidéos pour les réseaux sociaux" adaptées à l'esthétique de votre marque.
HeyGen optimise-t-il ses vidéos générées par l'IA pour l'intégration dans les e-mails et la visualisation sur mobile ?
Oui, HeyGen garantit que vos "outils alimentés par l'IA" produisent des vidéos parfaitement optimisées pour "intégrer des vidéos dans les e-mails" et fonctionner sans faille sur les appareils mobiles. Avec des fonctionnalités comme un "Générateur de sous-titres AI" et le redimensionnement du ratio d'aspect, vos "tutoriels vidéo" auront toujours un aspect professionnel, améliorant l'accessibilité des spectateurs et "augmentant l'engagement".
HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo personnalisé et percutant pour divers besoins marketing ?
Absolument. Au-delà des "vidéos de marketing par e-mail", HeyGen vous permet de générer du "contenu personnalisé" sur divers canaux, y compris des "témoignages clients" et des vidéos de "pages d'atterrissage". Notre plateforme vous permet de créer des "vidéos engageantes" et variées qui résonnent profondément avec votre audience.