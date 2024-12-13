Générateur de Vidéos Tutoriels de Marketing par Email : Créez & Engagez

Créez facilement du contenu de marketing par email vidéo engageant. Notre éditeur vidéo IA, avec génération de voix off, transforme vos idées en tutoriels captivants.

521/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux spécialistes du marketing par email, démontrant exactement "comment ajouter une vidéo à un email" de manière efficace. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et étape par étape avec des instructions textuelles à l'écran et une musique de fond claire et entraînante. Mettez en avant les Modèles & scènes de HeyGen pour un prototypage rapide et sa fonctionnalité de Texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu didactique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les spécialistes de la génération de leads, en se concentrant sur la création d'un "appel à l'action" persuasif dans les campagnes par email. L'esthétique visuelle doit être dynamique et axée sur la conversion, utilisant des séquences vidéo de haute qualité et une typographie audacieuse, accompagnée d'une voix off énergique et persuasive. Mettez en avant l'utilité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches et le redimensionnement & exportation des rapports d'aspect pour l'adaptabilité aux plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les équipes marketing et les agences digitales, positionnant HeyGen comme le générateur ultime de "vidéos tutoriels de marketing par email" et "éditeur vidéo IA". Le style doit être élégant et professionnel, mélangeant des enregistrements d'écran avec des graphiques animés engageants, et soutenu par une voix concise et autoritaire. Démontrez comment les Sous-titres/captions de HeyGen assurent l'accessibilité et comment sa fonctionnalité de Texte-à-vidéo à partir d'un script simplifie la création de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels de Marketing par Email

Transformez facilement vos messages marketing en tutoriels vidéo engageants pour les campagnes par email, augmentant l'interaction des destinataires avec des outils professionnels alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez votre contenu tutoriel et utilisez une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos idées en une vidéo marketing engageante.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles & scènes, puis personnalisez facilement les couleurs, le texte et les éléments de design pour s'aligner avec votre marque.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et de l'Engagement
Générez une narration professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off ou un générateur de voix IA, puis ajoutez un appel à l'action clair.
4
Step 4
Exportez pour la Diffusion par Email
Optimisez votre vidéo pour les emails en utilisant le redimensionnement & exportation des rapports d'aspect, puis apprenez comment ajouter une vidéo à un email pour une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement et la Rétention des Tutoriels

.

Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances dans vos tutoriels de marketing par email.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing par email avec la vidéo ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos marketing engageantes, y compris des vidéos explicatives et des vidéos produits, spécifiquement conçues pour vos campagnes par email. Exploitez notre éditeur vidéo IA pour produire du contenu de marketing par email vidéo de haute qualité qui captive votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos marketing ?

HeyGen propose un éditeur puissant de glisser-déposer, des avatars IA, et une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour simplifier votre création vidéo. Vous pouvez également personnaliser les couleurs, le texte et les éléments de design en utilisant nos nombreux modèles et scènes.

Comment HeyGen aide-t-il à ajouter des vidéos aux emails ?

HeyGen optimise votre contenu vidéo pour les emails en vous permettant de générer facilement des images miniatures attrayantes et même un GIF comme aperçu vidéo. Cette approche encourage des taux de clics plus élevés, rendant simple l'intégration de vidéos engageantes dans vos modèles d'email sans intégrer directement de gros fichiers.

Puis-je personnaliser mes vidéos créées avec HeyGen pour le marketing par email ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, personnaliser les couleurs, et sélectionner les éléments de design appropriés pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tous vos efforts de marketing par email vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo