Vidéo Tutoriel de Marketing par Email : Stimulez l'Engagement et les Ventes
Maîtrisez l'art d'ajouter des vidéos à un email et augmentez l'engagement. Transformez vos campagnes par email avec les modèles préconstruits de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Apprenez comment les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit peuvent intégrer sans effort des vidéos de présentation de produits captivantes ou des vidéos d'avis perspicaces dans leur prochaine campagne par email. Cette vidéo didactique de 45 secondes adopte un style visuel épuré et moderne avec une narration claire, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script et des sous-titres pour une clarté maximale.
Explorez des exemples créatifs de marketing vidéo par email dans ce guide vibrant de 30 secondes, démontrant comment les créateurs de contenu et les marketeurs numériques peuvent utiliser efficacement des GIF engageants et des boutons d'appel à l'action (CTA) bien visibles dans leurs emails. La présentation visuellement riche et rapide, accompagnée d'une bande sonore entraînante, met en avant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen ainsi que le vaste support de la bibliothèque de médias/stock.
Démystifiez le processus technique d'ajout de vidéo à un email de manière efficace, en ciblant les marketeurs techniques et les développeurs d'emails dans ce tutoriel étape par étape de 90 secondes. Avec une voix off calme et autoritaire, cette vidéo éducative expliquera des considérations telles que le choix d'une plateforme d'hébergement vidéo et l'optimisation avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour une livraison parfaite sur tous les appareils.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Éducatives et Tutoriels.
Développez des vidéos tutoriels de marketing par email de haute qualité et du contenu éducatif pour enseigner efficacement des concepts et élargir votre portée audience à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement des Campagnes par Email.
Augmentez significativement l'engagement et la mémorisation au sein de vos campagnes de marketing par email en incorporant des vidéos dynamiques et professionnelles générées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment les conseils créatifs de marketing vidéo par email peuvent-ils améliorer l'engagement de ma campagne par email ?
Utiliser HeyGen pour votre stratégie de marketing par email vous permet de créer facilement des vidéos de présentation de produits engageantes ou des vidéos d'avis captivantes. Vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo dynamique, utiliser des modèles préconstruits et même exporter de courts GIFs pour augmenter l'engagement directement au sein de votre campagne par email.
Quelle est la meilleure façon d'ajouter une vidéo à un email de manière efficace ?
La manière la plus efficace d'ajouter une vidéo à un email est souvent d'intégrer un aperçu GIF avec un bouton CTA clair qui renvoie à la vidéo complète hébergée sur une plateforme d'hébergement vidéo fiable ou YouTube. HeyGen simplifie cela en vous permettant de générer des vidéos professionnelles avec des avatars AI et de les partager facilement pour votre marketing par email.
HeyGen peut-il m'aider à créer un tutoriel de marketing vidéo par email professionnel ?
Absolument, HeyGen est idéal pour produire des tutoriels de marketing vidéo par email de haute qualité. Avec HeyGen, vous pouvez transformer votre script en une vidéo dynamique utilisant des avatars AI, générer des voix off naturelles et ajouter des sous-titres, rendant votre tutoriel facile à comprendre et augmentant son impact.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans le marketing vidéo par email ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne avec votre stratégie de marketing par email, et vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect pour un affichage optimal sur diverses plateformes.