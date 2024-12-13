Créez une vidéo concise d'une minute démontrant comment connecter en toute sécurité un simple circuit imprimé, destinée aux débutants en électronique et aux amateurs. Le style visuel doit être épuré avec des plans rapprochés des composants et des superpositions de texte animées pour les termes clés, complétés par une voix off calme et informative. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir une narration précise et cohérente, rendant les étapes complexes faciles à suivre pour quiconque est nouveau dans les outils de création de tutoriels vidéo en électronique.

