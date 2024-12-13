2

Step 2

Ajoute les éléments de ta marque

Intégrez les éléments uniques de la marque de votre campagne, tels que les logos et les couleurs, pour vous assurer que votre vidéo soit alignée avec votre stratégie globale. Nos contrôles de marque facilitent le maintien de la cohérence dans tous vos matériels promotionnels.