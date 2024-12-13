Créateur de Vidéos de Campagne Électorale : Créez des Publicités Politiques Impactantes

Transformez votre message en vidéos politiques puissantes. Exploitez le texte-à-vidéo alimenté par l'AI pour créer des campagnes gagnantes qui résonnent avec les électeurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les citoyens engagés et les organisateurs communautaires, créez une vidéo pédagogique dynamique de 90 secondes qui informe efficacement les électeurs sur des points politiques cruciaux. Le style visuel doit être captivant et moderne, souligné par une musique contemporaine, avec des sous-titres générés sans effort grâce à HeyGen. Intégrez divers modèles et scènes ainsi qu'un support étendu de bibliothèque de médias/stock pour articuler visuellement des questions complexes.
Exemple de Prompt 2
Ciblant les gestionnaires de médias sociaux travaillant sur des campagnes, une vidéo rapide de 45 secondes est nécessaire pour illustrer l'adaptation d'un message central pour différentes plateformes sociales. Cette démonstration de créateur de vidéos de campagne exige un style visuel rapide et percutant, entièrement optimisé pour le mobile avec une musique de fond énergique, mettant en avant la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour une préparation multi-plateforme, et utilisant éventuellement des avatars AI pour la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Un guide complet de 2 minutes est essentiel pour le nouveau personnel de campagne et les petites campagnes locales cherchant à créer des publicités politiques percutantes en utilisant l'AI. Ce tutoriel présentera une présentation visuelle propre et étape par étape, avec des visuels d'interface clairs et une génération de voix off explicative et calme. Mettez en avant comment le texte-à-vidéo alimenté par l'AI de HeyGen et les avatars AI simplifient le processus, transformant un simple texte en une expérience publicitaire politique professionnelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Campagne Électorale

Créez facilement des vidéos de campagne électorale captivantes. Concevez des publicités politiques percutantes avec des outils AI pour engager les électeurs et amplifier votre message sur les plateformes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo optimisés pour les campagnes politiques, offrant un point de départ solide pour votre message.
2
Step 2
Rédigez Votre Script
Générez facilement votre vidéo en entrant votre script de campagne, et laissez le texte-à-vidéo alimenté par l'AI donner vie à votre message.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Personnalisez votre vidéo de campagne avec vos contrôles de branding officiels, y compris votre logo et vos schémas de couleurs spécifiques, pour maintenir une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Campagne
Exportez facilement votre vidéo de campagne terminée dans le format et l'aspect ratio optimaux, prête pour la distribution sur tous vos canaux numériques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages Inspirants pour les Électeurs

.

Développez des vidéos motivantes et persuasives qui résonnent avec votre audience, favorisant la connexion et encourageant une participation active des électeurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de campagne électorale ?

HeyGen est une plateforme de texte-à-vidéo alimentée par l'AI qui agit comme un créateur de vidéos de campagne électorale facile à utiliser, vous permettant de générer des vidéos de campagne politique professionnelles. Vous pouvez simplement entrer votre script, choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, et générer des voix off AI réalistes pour créer facilement un contenu captivant.

Puis-je personnaliser mes vidéos de campagne politique avec l'éditeur vidéo de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre un éditeur glisser-déposer convivial avec divers modèles vidéo pour personnaliser vos vidéos de campagne politique. Vous pouvez facilement ajouter des éléments de marque, inclure des sous-titres et affiner l'apparence de votre vidéo pour transmettre efficacement votre message.

Quelles sont les options d'exportation et de partage pour les vidéos de campagne réalisées avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement exporter vos vidéos de campagne terminées dans divers formats d'aspect ratio optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux. Cela vous permet de partager rapidement vos créations de créateur de publicités politiques sur vos canaux souhaités pour atteindre un public plus large.

HeyGen fournit-il des ressources pour améliorer la qualité visuelle de mes vidéos de campagne ?

Oui, HeyGen prend en charge une bibliothèque de médias étendue pour enrichir vos projets de créateur de publicités vidéo avec des ressources et des animations stock. De plus, ses outils AI incluent un outil de redimensionnement pour adapter votre publicité politique à divers formats, garantissant un aspect professionnel sur toutes les plateformes.

