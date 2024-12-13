Outil vidéo e-learning puissant pour un apprentissage interactif

Boostez l'engagement des apprenants en transformant des scripts en vidéos captivantes grâce aux capacités avancées de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Cette vidéo pédagogique de 90 secondes est conçue pour les défenseurs de l'accessibilité et les créateurs de contenu produisant des matériaux e-learning conformes. Le style visuel et audio doit être informatif et empathique, avec un avatar IA amical expliquant l'importance de l'accessibilité. Elle doit mettre en avant comment HeyGen facilite le sous-titrage et la transcription robustes, garantissant que tout le contenu vidéo est inclusif. La narration mettra en avant les avatars IA de HeyGen pour délivrer un message clair et concis avec des sous-titres parfaitement synchronisés, soulignant la facilité de création de modules de formation accessibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing qui ont besoin de créer rapidement des vidéos de formation percutantes. L'esthétique visuelle doit être engageante et rapide, démontrant les fonctionnalités étendues de l'éditeur vidéo de HeyGen à travers diverses transitions de scènes, une personnalisation de la marque et une intégration rapide de contenu. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Templates & scenes" de HeyGen pour lancer la création de projets et maintenir une identité de marque cohérente dans tout le contenu éducatif.
Exemple de Prompt 3
Pour les développeurs e-learning mondiaux créant du contenu de cours multilingue, une vidéo de démonstration concise de 45 secondes est nécessaire. Le style de cette vidéo doit être international, net et précis, se concentrant sur l'intégration fluide de diverses langues. Elle doit illustrer de manière vivante la puissance de la génération de voix off de HeyGen, mettant en avant des options de voix diversifiées et les capacités précises de synchronisation labiale et de narration de voix off de cet outil vidéo e-learning avancé. L'audio doit être cristallin, démontrant à quel point les utilisateurs peuvent facilement localiser leurs matériaux de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les outils vidéo e-learning

Créez facilement du contenu e-learning engageant et efficace avec un outil vidéo intuitif conçu pour une création et une diffusion de cours sans faille.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle et ajoutez du contenu
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles spécifiques à l'industrie et à la profession. Ajoutez votre contenu e-learning, en tirant parti des "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour structurer votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre avatar IA et votre voix
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi divers "avatars IA" pour présenter vos informations. Générez des voix off réalistes directement à partir de votre script en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une narration professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et du branding
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des apprenants en générant automatiquement des "sous-titres/captions" pour votre vidéo e-learning. Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre cours e-learning en l'exportant dans le format souhaité et en utilisant le "redimensionnement et exportation d'aspect ratio". Partagez facilement votre vidéo de formation professionnelle sur diverses plateformes pour un impact immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever la formation en entreprise

Exploitez des outils de formation vidéo alimentés par l'IA pour créer des modules dynamiques et interactifs qui augmentent l'engagement et améliorent la rétention des connaissances dans les environnements d'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme efficace pour la création de vidéos e-learning ?

HeyGen est un outil vidéo e-learning puissant qui utilise l'amélioration avancée par l'IA pour simplifier la production de contenu. Il permet aux utilisateurs de créer rapidement des cours e-learning efficaces en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off de haute qualité.

HeyGen peut-il prendre en charge divers éléments visuels pour un logiciel de vidéo animée ?

Absolument, HeyGen sert de logiciel de vidéo animée sophistiqué, offrant un support robuste pour divers éléments visuels. Les utilisateurs peuvent intégrer une large gamme de modèles spécifiques à l'industrie et à la profession, de personnalisation de personnages et de création d'environnements, permettant des conceptions 2D et 3D captivantes dans leurs projets.

Quelles fonctionnalités d'éditeur vidéo HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la finition professionnelle ?

HeyGen fournit des fonctionnalités complètes d'éditeur vidéo conçues pour l'accessibilité et la finition professionnelle. Cela inclut le sous-titrage et la transcription automatisés, ainsi que des contrôles de marque flexibles et des redimensionnements et exportations d'aspect ratio essentiels, garantissant que votre contenu est à la fois inclusif et visuellement optimisé.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation en entreprise ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation en entreprise en offrant une fonctionnalité conviviale de transformation de texte en vidéo à partir d'un script et une bibliothèque multimédia riche/support de stock. Cela permet aux organisations de développer efficacement des programmes de formation en ligne engageants et interactifs pour divers besoins de formation en entreprise.

