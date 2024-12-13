Créateur de Vidéos eLearning : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez votre formation avec des avatars AI et construisez des cours interactifs qui captivent les apprenants.

Créez une vidéo introductive de 60 secondes pour des professionnels d'entreprise occupés, expliquant les bases de la gestion de projet à l'aide d'un créateur de vidéos eLearning AI. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations claires et concises avec un ton amical, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace et un style visuel propre et corporatif.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les éducateurs et formateurs peuvent-ils présenter efficacement des cours de formation interactifs et engageants ? Concevez une vidéo explicative animée de 45 secondes répondant à cette question, avec un style visuel dynamique et moderne qui exploite les modèles et scènes de HeyGen, soutenu par un son net et des sous-titres/captions automatisés pour une accessibilité et un impact maximum.
Exemple de Prompt 2
Imaginez le défi d'intégrer rapidement des apprenants en ligne férus de technologie à une nouvelle fonctionnalité de plateforme e-learning. Un tutoriel rapide de 30 secondes est nécessaire, employant une esthétique visuelle vive et rapide avec des coupes rapides et du texte à l'écran, alimenté par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une génération de voix off claire, pour assurer une compréhension instantanée et une adoption par l'utilisateur.
Exemple de Prompt 3
Pour les entrepreneurs désireux de vendre des cours, un créateur de cours AI offre une efficacité et une portée inégalées. Produisez une vidéo promotionnelle convaincante de 50 secondes qui capture cet avantage avec un langage visuel inspirant et moderne, mettant en scène divers avatars AI en action, et optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos eLearning

Transformez sans effort votre contenu éducatif en cours vidéo engageants et professionnels avec des outils alimentés par AI, simplifiant la production du script à la livraison finale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu éducatif et collez-le dans l'éditeur pour générer automatiquement des scènes vidéo à l'aide de l'AI à partir de votre texte.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et associez-les à une narration réaliste alimentée par AI pour délivrer efficacement votre leçon.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias, utilisez des modèles éducatifs professionnels et appliquez vos contrôles de marque pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Cours
Revoyez votre vidéo, générez automatiquement des sous-titres pour une meilleure accessibilité, et exportez votre vidéo eLearning de haute qualité dans le format d'aspect souhaité, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Matériaux d'Apprentissage Complexes

Transformez des sujets éducatifs complexes en vidéos claires, concises et visuellement attrayantes, améliorant la compréhension à travers divers sujets.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos eLearning engageantes ?

Le créateur de vidéos eLearning AI de HeyGen simplifie le processus de création de leçons vidéo engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'une vaste bibliothèque de modèles et de scènes éducatives. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser facilement le contenu de leur cours pour divers besoins de formation.

HeyGen peut-il aider à intégrer des avatars AI dans des cours de formation interactifs ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes dans vos cours de formation interactifs, associés à une narration de haute qualité générée par AI à partir de votre script. Cela ajoute un élément dynamique et engageant à vos visuels et vidéos éducatifs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une intégration transparente dans les systèmes de gestion de l'apprentissage ?

HeyGen prend en charge la création de contenu e-learning professionnel qui peut être facilement intégré dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS). Cela inclut des fonctionnalités telles que la génération automatique de sous-titres pour l'accessibilité et diverses options d'exportation, y compris l'exportation SCORM, pour assurer la compatibilité avec vos plateformes existantes.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos eLearning pour maintenir la cohérence de la marque avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos de cours avec votre logo, vos couleurs de marque et vos visuels éducatifs uniques. Utilisez nos outils de création vidéo et notre vaste bibliothèque de médias pour vous assurer que chaque vidéo eLearning s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

