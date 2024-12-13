Créez une vidéo introductive de 60 secondes pour des professionnels d'entreprise occupés, expliquant les bases de la gestion de projet à l'aide d'un créateur de vidéos eLearning AI. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations claires et concises avec un ton amical, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace et un style visuel propre et corporatif.

Générer une Vidéo