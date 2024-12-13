Créateur de Vidéos Éducatives : Simplifiez l'Apprentissage avec l'AI

Produisez des vidéos éducatives captivantes sans effort, transformant vos scripts en visuels dynamiques avec le texte-à-vidéo AI.

392/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative professionnelle de 45 secondes destinée aux apprenants en ligne, démontrant comment utiliser efficacement une fonctionnalité logicielle spécifique. L'esthétique visuelle doit être propre et nette avec des graphiques à l'écran, complétée par une voix off autoritaire, qui peut être facilement générée en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir précision et clarté.
Exemple de Prompt 2
Concevez un extrait dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné à un large public, illustrant un fait historique fascinant ou une leçon de langue rapide. Le style visuel et audio doit être rapide et visuellement engageant, incorporant des coupes rapides et une musique de fond entraînante, avec des informations cruciales mises en évidence grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et l'impact sur les appareils mobiles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes parfaite pour les éducateurs créant des leçons en classe inversée, détaillant un projet artistique étape par étape ou un tutoriel de codage de base. La vidéo doit adopter un style visuel instructif et calme, intégrant des photos et vidéos de stock riches de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associées à une voix off apaisante et diversifiée pour guider efficacement les étudiants à travers le processus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives

Transformez des sujets complexes en leçons engageantes avec notre créateur de vidéos éducatives AI. Créez sans effort un contenu d'apprentissage captivant qui résonne avec votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script éducatif. Notre AI convertira votre texte en une vidéo dynamique, rendant la création de contenu simple et rapide.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre leçon en sélectionnant parmi une riche bibliothèque de photos et vidéos de stock, ou téléchargez les vôtres pour illustrer parfaitement vos points.
3
Step 3
Ajoutez Voix AI et Sous-titres
Donnez vie à votre contenu avec des voix et voix off AI naturelles, et générez automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez
Affinez votre vidéo avec des contrôles de branding, ajustez les ratios d'aspect, puis exportez facilement votre vidéo éducative de haute qualité pour la partager avec vos étudiants ou votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualiser des Sujets Complexes

.

Transformez des sujets complexes comme les événements historiques en récits vidéo immersifs et facilement compréhensibles pour des leçons captivantes en classe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il le processus créatif pour réaliser des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos éducatives engageantes en exploitant son créateur de vidéos éducatives AI avancé. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo animé professionnel en utilisant le texte-à-vidéo AI, simplifiant ainsi tout le processus créatif sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.

Existe-t-il des modèles spécifiques disponibles pour créer des vidéos éducatives avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une large sélection de modèles vidéo spécifiquement conçus pour les vidéos éducatives, y compris des options pour les leçons en classe et la formation. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser ces modèles avec leur propre contenu, des photos et vidéos de stock, et des voix et voix off AI pour répondre parfaitement à leurs besoins.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives de haute qualité efficacement, même sans expérience en production vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives de haute qualité avec son créateur de vidéos éducatives AI intuitif. Des fonctionnalités comme les avatars AI, les voix AI, et une interface glisser-déposer conviviale signifient que vous n'avez pas besoin d'expérience préalable en production vidéo pour produire rapidement des vidéos d'apprentissage professionnelles.

Quel type de contenu éducatif puis-je développer avec le créateur de vidéos éducatives en ligne de HeyGen ?

Le créateur de vidéos éducatives en ligne de HeyGen est polyvalent pour créer une variété de vidéos éducatives, allant des leçons en classe détaillées et des cours en ligne complets aux explications rapides sur les réseaux sociaux et aux tutoriels informatifs. C'est un outil puissant pour les éducateurs et les formateurs sur de nombreuses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo