Vidéo Éducative pour les Écoles : Stimulez l'Engagement et l'Apprentissage
Transformez votre classe avec des vidéos alignées sur le programme et des leçons interactives pour les élèves. Créez facilement des vidéos pédagogiques engageantes en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo pédagogique de 45 secondes destinée aux lycéens pour un cadre de classe inversée, introduisant un nouveau sujet ou du matériel pré-leçon dans le cadre de leurs ressources d'apprentissage. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel comme présentateur, délivrant le contenu dans un style visuel propre et moderne, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présence à l'écran cohérente.
Produisez une vidéo de classe captivante de 30 secondes qui explore un événement historique significatif pour les collégiens, en utilisant des images historiques dynamiques et des infographies animées. Le style audio doit être autoritaire mais engageant, soutenu par des sous-titres précis pour faciliter la compréhension grâce à la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen.
Développez un tutoriel vidéo de 75 secondes pour les enseignants créant des tutoriels de mathématiques, démontrant une technique ou un concept de résolution de problèmes spécifique dans le cadre de leurs plans de cours. Le style visuel doit être clair et concis avec des exemples étape par étape à l'écran, accompagné d'une voix calme et encourageante, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez un Contenu Éducatif Engagé.
Créez efficacement une multitude de vidéos éducatives et de ressources d'apprentissage, permettant aux éducateurs d'enseigner efficacement aux élèves dans divers sujets.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Augmentez l'engagement des élèves et améliorez les taux de rétention pour toutes les vidéos de classe et les leçons pédagogiques en utilisant la création vidéo alimentée par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les écoles ?
HeyGen permet aux enseignants et éducateurs de créer sans effort des vidéos éducatives de haute qualité à partir de scripts en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, simplifiant considérablement le processus de développement de vidéos de classe captivantes et de ressources d'apprentissage.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser des vidéos de classe engageantes ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une riche bibliothèque multimédia, divers modèles et contrôles de marque, permettant aux éducateurs de créer des plans de leçons dynamiques et des vidéos pédagogiques adaptées à des sujets spécifiques comme l'éducation scientifique ou les tutoriels de mathématiques.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les vidéos pédagogiques et les ressources d'apprentissage ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen et la technologie avancée de génération de voix off peuvent transformer des scripts standards en vidéos pédagogiques animées, offrant divers éléments visuels et rendant les ressources d'apprentissage plus interactives et attrayantes pour les élèves.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour rendre le contenu éducatif accessible à tous les élèves ?
Oui, HeyGen soutient l'accessibilité pour tous les élèves en générant automatiquement des sous-titres pour le contenu éducatif, garantissant que les vidéos de classe et les matériaux de la bibliothèque vidéo en ligne sont compréhensibles et inclusifs pour un public plus large.