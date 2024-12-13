HeyGen est le choix idéal pour créer une éducation en vente engageante car il simplifie la production de contenu d'apprentissage de haute qualité pour les conseils de vente et l'ensemble du processus de vente. Ses avatars AI et sa plateforme intuitive de texte à vidéo aident les utilisateurs à apprendre la vente plus efficacement grâce à des vidéos dynamiques et de marque.